Верховный суд РФ готовит законопроект, дающий полиции полномочия заводить уголовные дела на дебоширов, которые дерутся, но не причиняют серьезного вреда жертвам. Инициатива заметно упростит привлечение к ответу домашних тиранов, систематически поднимающих руки на родных и близких.

Сегодня порой наказать за пощечину бывает проще, чем за удар кулаком. Фото: Mandygodbehear / Istock

Суть идеи в том, чтобы изменить процедуру по статье 115 УК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Под нее попадают люди, избившие других без серьезного вреда. Допустим, если дело ограничилось синяком под глазом. Или кровью из носа. Проблема в том, что сегодня полиция в таких случаях не занимается расследованием: статья относится к делам частного обвинения. А это значит, что жертва сама должна идти в суд и сама себя защищать. И вопросы здесь не к полиции: ­таков закон. Его и планируется изменить.

"В настоящее время Верховный суд работает над проектом федерального закона о совершенствовании уголовного судопроизводства по делам о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете, являющихся делами частного обвинения", сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Он заметил, что примерно лишь треть обвиняемых по делам частного обвинения в итоге получают обвинительный приговор. Больше половины таких дел прекращается.

"В 2019 году в порядке частного обвинения судами рассмотрены уголовные дела в отношении 9,8 тысячи лиц, из них осуждены 3,5 тысячи лиц, или 36 процентов, оправданы 759 лиц, или 8 процентов, прекращены уголовные дела судами в отношении 5,5 тысячи лиц, или 56 процентов", рассказал глава Верховного суда.

Иными словами, для жертвы дело частного обвинения - это юридическая русская рулетка. Если не получится убедить судью, то скорее всего придется даже выплатить компенсацию подсудимому. Ведь своими обвинениями жертва бросила тень на имя обидчика. Раз в суде вина не доказана, например, потому что у потерпевшей не хватило денег на грамотного адвоката, обвиняемый получит право на реабилитацию. Извиняться и заглаживать вину рублем придется тому, кто обвинял, то есть - жертве. Таковы правила.

"В делах частного обвинения обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевших, которые не наделены публичными полномочиями и в большинстве не являются профессиональными юристами, - поясняет Вячеслав Лебедев. - Кроме того, по уголовным делам о домашнем насилии нередко потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с правонарушителем - обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны".

В делах частного обвинения, в том числе о домашнем насилии, обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевших

В связи с этим, по его словам, предлагается отнести уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание. То есть в дело вступит полиция.

С легкой руки некоторых правозащитников распространилось заблуждение, что якобы несколько лет назад в стране проведена "декриминализация домашнего насилия". На самом деле это фейк, возникший от непонимания юридических нюансов.

Правильнее говорить: прошла декриминализация шлепков и пощечин. Статья "Побои", которая была перенесена из УК в КоАП, как раз распространяется на них. Злую шутку сыграло название статьи: многие люди начинают думать, что она касается всех побоев, и впадают в панику. Но нет, юридически легкий укус или толчок - это побои. А вот удар кулаком, от которого из носа пошла кровь, это на юридическом языке уже "причинение легкого вреда здоровью".

Сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Наказать за пощечину проще простого: вызвать полицию, она составит протокол, дело уйдет в суд, виновного накажут. Но если ударить кулаком и оставить синяк, процедура усложняется.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в этом году за 6 месяцев за побои по статье КоАП были наказаны более 50 тысяч человек.

Причем до суда сегодня доходят даже дела, на которые раньше полиция могла и не отреагировать. Например, недавно в Вологде разбирали дело 96-летнего мужчины, избившего тростью свою 95-летнюю супругу. Пенсионер не мог найти в коробке гвозди, разнервничался, стал обвинять жену, якобы она их украла, несколько раз ударил ее тростью. Женщина вызвала полицию. Пока составлялся протокол по статье КоАП, супруги уже помирились. Она попросила прекратить дело, а он пообещал, что больше бить ее не будет и вообще постарается вести себя хорошо. Суд, изучив все обстоятельства, ограничился устным замечанием пенсионеру.

В то время как за укусы и пощечины наказаны полсотни тысяч человек, за фингалы и разбитые носы осуждены в порядке частного обвинения 800 человек.

"Предложение Верховного суда России заслуживает внимания, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В последнее время в обществе активно обсуждается тема борьбы с домашним насилием. В том числе немало претензий предъявляется к правоохранительным органам. Однако зачастую полиции мешает эффективно реагировать на подобные случаи несовершенство законодательства. Инициатива Верховного суда России позволит в целом повысить защищенность граждан".