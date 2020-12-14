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14.12.2020 20:07
Рубрика: Экономика

Встреча мониторингового комитета ОПЕК перенесена на 3-4 января

Текст: Сергей Тихонов

Встреча мониторингового комитета ОПЕК перенесена с 16-17 декабря 2020 года на 3-4 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации стран-экспортеров нефти ОПЕК.

Фото: iStock
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Ранее стало известно, что министерская встреча участников сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ пройдет также 3-4 января 2021 года. Ожидается, что на ней участники альянса обсудят возможной увеличение добычи нефти в феврале, еще на 500 тыс. баррелей в сутки.

Предыдущие министерские переговоры ОПЕК+ прошли 3 декабря. На них было согласовано повышение добычи нефти суммарно на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года, с возможностью ежемесячного пересмотра. Ожидается, что в апреле 2021 года участники альянса смогут суммарно нарастить производство на 2 млн баррелей в сутки (по 500 тыс. баррелей каждый месяц) и выйдут на ранее запланированные объемы сокращения - 5,8 млн баррелей в сутки.

Для России это будет означать увеличение добычи приблизительно на 125 тыс. баррелей в сутки каждый месяц и рост общего объема производства к маю 2021 года до 9,5 млн баррелей в сутки без учета газового конденсата.

В Минэнерго ожидают, что добыча нефти в России по итогам 2020 года сократится примерно на 8% по сравнению с прошлым годом, с 561 млн тонн до 514 млн тонн. Основная причина этого не в пандемии и карантинах, а в участии нашей страны в сделке ОПЕК+.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК

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