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14.12.2020 19:21
Рубрика: В мире

Выборщики приступили к определению следующего президента США

Текст: Александр Гасюк
Первые голоса коллегии выборщиков, поданные в рамках проходящего сегодня во всех штатах страны голосования за следующего президента США, оказались в пользу кандидата от демократической партии Джозефа Байдена. Как сообщает ТАСС, выборщики штата Вермонт первыми завершили эту процедуру на восточном побережье Америки и подали все три голоса за Байдена.
Фото: AP Photo/Wilson Ring Фото: AP Photo/Wilson Ring
Фото: AP Photo/Wilson Ring

Демократ, по данным СМИ, одержит победу на состоявшихся 3 ноября выборах президента США. Как ожидается, всего он получит 306 из 538 голосов выборщиков и станет 46-м президентом страны. 6 января 2021 года конгресс США на совместном заседании обеих палат должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, а инаугурация нового главы государства пройдет 20 января.

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Действующий американский лидер Дональд Трамп до сих пор не признал своего поражения и продолжает оспаривать в судебном порядке итоги всеобщего голосования, называя их "фальсифицированными демократами".

Напомним, что институт коллегии выборщиков в США является архаичным пережитком избирательной системы страны времен XVIII века. На заре американской демократии ее отцы-основатели подстраховались, сделав выборы президента страны непрямыми и не всеобщими. В реалиях 233-летней давности создание коллегии выборщиков, по свидетельству первого министра финансов страны Александра Гамильтона, виделось своеобразным "фильтром из избранных", который не даст малообразованному народу страны избрать не подходящего по своим деловым качеством человека на должность президента молодой республики.

Сегодня во всем мире и в самих США данная процедура выглядит нонсенсом. Так, по данным недавнего соцопроса исследовательской службы Gallup, 61 процент американцев считают ее устаревшей и выступают за отмену.

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