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14.12.2020 02:43
Рубрика: В мире

Высокопоставленным должностным лицам США начнут делать прививки от COVID-19

Президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным должностным лицам страны начнут делать прививки от коронавируса в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Фото: REUTERS
Вакцинация от коронавируса в США начнется 14 декабря

По их данным, вакцинироваться предложат чиновникам, выполняющим чрезвычайно важные функции в трех ветвях власти. С 14 декабря в течение ближайших 10 дней их будут прививать поочередно. Это необходимо для того, чтобы чиновники не испытывали возможные побочные эффекты одновременно, пишет РИА Новости.

Существование подобного плана подтвердил представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот. По его словам, граждане США должны быть уверены в том, что получают такую же безопасную и эффективную вакцину, как и высокопоставленные должностные лица правительства.

Напомним, в пятницу управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило обращение компаний Pfizer и BioNTech о регистрации вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. "Есть основания считать, что вакцина Pfizer и BioNTech от COVID-19 может быть эффективной", - пришли к выводу представители регулятора. Указывалось также, что известная и потенциальная польза вакцины превышает потенциальные риски, связанные с ней.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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