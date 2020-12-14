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14 декабря 2020 г.

Указ губернатора Ярославской области от 11 декабря 2020 года № 360 "О переносе рабочего дня"

Дата подписания 11 декабря 2020 г.
Опубликован 14 декабря 2020 г.

В соответствии со статьями 5, 6, 95, 113 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в целях эффективной организации рабочего времени постановляю:

1. Перенести рабочий день 31 декабря 2020 года, предшествующий нерабочему праздничному дню, на 26 декабря 2020 года для лиц, представителем нанимателя (работодателем) для которых является Губернатор Ярославской области.

2. Лицам, замещающим государственные должности Ярославской области в органах исполнительной власти Ярославской области, и руководителям органов исполнительной власти Ярославской области:

- организовать в выходной день 26 декабря 2020 года работу (продолжительностью, сокращенной на один час) соответствующих органов исполнительной власти Ярославской области, а также функционально подчиненных им государственных предприятий Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области, осуществляющих деятельность в режиме пятидневной рабочей недели, с предоставлением работникам другого дня отдыха - 31 декабря 2020 года;

- организовать 31 декабря 2020 года работу соответствующих органов исполнительной власти Ярославской области, функционально подчиненных им государственных предприятий Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области в режиме, обеспечивающем эффективное и бесперебойное осуществление их деятельности в порядке, установленном для выходного дня.

3. Рекомендовать иным органам государственной власти Ярославской области, иным государственным органам Ярославской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, находящимся на территории Ярославской области юридическим

лицам независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, вступившим в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства, рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений.

4. Действие указа не распространяется на агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области и его руководителя.

5. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

6. Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор области Д.Ю.Миронов



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