Патриотизм можно демонстрировать по-разному. Один из самых оригинальных и красивых способов, на наш взгляд, - коллекционировать украшения отечественного бренда, выбирая при этом драгоценные камни цвета флага своей страны.

К этому располагает и история славянского именования яхонтов - загадочных корундов красного и синего цвета. Наряду с белыми бриллиантами они составляют драгоценную троицу, в которую можно беспроигрышно вкладываться и в наше время.

Древние славяне называли драгоценные самоцветы (цветные камни) яхонтами. По одной версии, это слово ведет историю от латинского hyacinthus, которое, в свою очередь, восходит к греческому имени Гиакинф: так звали погибшего сына спартанского царя, из красной крови которого, по преданию, вырос цветок гиацинт. По другой версии, это арабское слово "якут", которое применялось ко всем драгоценным самоцветам с богатой, насыщенной окраской. В любом случае яхонтами назывались сразу несколько видов камней. Это устаревшее общее именование корундов, наиболее дорогими из которых являются рубины и сапфиры.

Красный: украшения Mercury Color с рубинами.

Ювелирный бренд Mercury собирает в своих украшениях драгоценные камни самого высокого качества и исключительных свойств: аналогичной коллекции нет больше ни в какой другой российской марке. Все камни отобраны геммологами и получили международную сертификацию, а к изделиям прилагается сертификат подлинности бренда. Самое главное в них - это камни, поэтому дизайн, как правило, лаконичен и универсален.

Искусную работу итальянских мастеров, создающих украшения по заказам и эскизам Mercury, высоко оценивают и клиенты, и эксперты. Тема каждого изделия - природная красота бриллиантов, рубинов, сапфиров или изумрудов.

Цветные камни, которые когда-то назывались яхонтами, остаются могущественными талисманами

Рубин называли красным яхонтом, или лалом, а сапфир - яхонтом лазоревым. Эти камни украшали царские диадемы, короны и скипетры. Им приписывали множество лечебных и магических свойств. Яхонт красного цвета в Средневековье ценился выше алмазов, да и сегодня стоимость рубинов остается таковой - по причине их редкости.

Белый: украшения Mercury Classic с бриллиантами и жемчугом.

Считалось, что рубин помогает удержать в руках власть, преодолевать интриги соперников. Астрологи рекомендовали тем, кто рожден под знаком Огня или Земли, отдавать предпочтение именно рубинам. Тем же, чей знак относится к стихиям Воды и Воздуха, больше подходили сапфиры. До сих пор люди верят, что правильно подобранный яхонт поможет приобрести уверенность и принесет удачу. И лучше всего, если его подарит искренне любящий человек.