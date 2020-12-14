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14.12.2020 19:32
Рубрика: Власть

Один за всех, все за одного

Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Либерально-демократическая партия России в понедельник переизбрала председателем своего многолетнего лидера Владимира Жириновского. У ЛДПР есть все шансы, чтобы стать партией номер два в стране, заявил он.

В понедельник партия провела 32-й итоговый съезд, который прошел в Институте мировых цивилизаций. ЛДПР - единственная парламентская партия, которая в этом году провела съезд хоть и с ограничениями, но в очном формате. В нем приняли участие всего 80 делегатов из 70 региональных отделений партии. На съезде соблюдалась социальная дистанция, а все, кто был в зале, не только носили маски и перчатки, но и, как сообщили в партии, прошли вакцинацию. "Уже весной может быть очередная волна пандемии, нельзя забывать о такой вероятности. Поэтому съезд мы решили провести именно сейчас, с минимальным количеством людей, пока относительное затишье по ситуации с коронавирусом", - отметил Владимир Жириновский.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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На съезде кандидатура Жириновского была выдвинута на безальтернативной основе, и все делегаты проголосовали за него единогласно. Сам лидер ЛДПР также проголосовал за себя. "Здесь без выбора: я один за себя. И за список в высший совет. Мы их всех хорошо знаем. Мы много лет вместе. И, соответственно, центральная контрольная комиссия. Конечно, кто-то скажет, что надо, чтобы были альтернативные (кандидаты), но мы 30 лет изучаем друг друга каждый день в ходе нашей работы... Мы уже, как говорится, свои праймериз проходим в течение года", - пояснил лидер ЛДПР свой выбор.

Отметим, что Жириновский занимает этот пост с 31 марта 1990 года, одновременно он возглавляет фракцию ЛДПР в Госдуме. Согласно уставу партии, ее председатель избирается на четыре года без ограничения количества сроков.

На съезде также были избраны члены Высшего совета и члены контрольно-ревизионной комиссии партии. Жириновский поблагодарил за доверие своих коллег и призвал активно работать на всех фронтах, чтобы стать партией номер два в стране. "Мы в конкурентной среде, мы не должны замедлять наш мощный шаг вперед, мы хорошо идем. У нас есть все шансы стать второй партией в Думе, а в 2024 году стать вторым кандидатом в президенты, отмести всех остальных, чтобы все понимали, что мы партия номер два в стране", - поставил он задачи своим коллегам.

Согласно уставу партии, ее председатель избирается на четыре года без ограничения количества сроков

Жириновский также подчеркнул, что это огромная ответственность и тяжелый труд быть "руководителем оппозиционной партии России - страны, которая вышла из оболочки Советского Союза, где режим был жестче царского". Он отметил, что ЛДПР стала первой российской оппозиционной партией, созданной без чужой поддержки. Отдельно Жириновский попросил о понимании партийных коллег за свои резкие высказывания. "Возможно, я бываю иногда резок в каких-то высказываниях. Это персонально вас никого не касается. Это бешеные нагрузки, которые мне приходится нести из внешней среды, внутри Государственной Думы. Это нужно понимать, и я прошу, чтобы вы понимали, что я вас всех ценю. Мы все вместе - это большая команда. Это корабль. Я старался все сделать, мы с вами начали с нуля", - сказал он. Накануне, 13 декабря, партия отпраздновала свой день рождения. Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) состоялось 13 декабря 1989 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР Персона: Владимир Жириновский

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