Однако на границе власти заподозрили, что результат теста ненастоящий, и отправили румына в полицию. Оказалось, что правоохранителям уже давно известны организации и сайты, которые торгуют фальшивыми справками. В Норвегии действуют очень строгие правила самоизоляции, карантина и соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает газета "Вашингтон пост", черный рынок полностью адаптировался под условия пандемии и активно торгует поддельными документами, справками и лекарствами.
Как правило, фальшивые результаты тестов продают туристам, которых не пропускают в страну без медицинского доказательства здоровья путешественника. Поддельные справки были замечены во Франции, Чехии, Бразилии, Британии. Очень часто, как отмечают СМИ, с поддельными тестами на руках за границей попадаются граждане Украины.