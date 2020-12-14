Гражданин Румынии подделал тест на коронавирус и оказался на 30 дней в норвежской тюрьме по решению Окружного суда Осло. Кроме того, румыну после отбытия наказания грозит депортация на родину и внушительный штраф. Преступник, как выявило следствие, приобрел поддельную справку в Бухаресте, чтобы въехать в Норвегию.

Однако на границе власти заподозрили, что результат теста ненастоящий, и отправили румына в полицию. Оказалось, что правоохранителям уже давно известны организации и сайты, которые торгуют фальшивыми справками. В Норвегии действуют очень строгие правила самоизоляции, карантина и соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает газета "Вашингтон пост", черный рынок полностью адаптировался под условия пандемии и активно торгует поддельными документами, справками и лекарствами.

Как правило, фальшивые результаты тестов продают туристам, которых не пропускают в страну без медицинского доказательства здоровья путешественника. Поддельные справки были замечены во Франции, Чехии, Бразилии, Британии. Очень часто, как отмечают СМИ, с поддельными тестами на руках за границей попадаются граждане Украины.