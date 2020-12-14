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14.12.2020 19:00
Рубрика: Общество

"Конфаэль" поздравит с новым годом планету

Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Пришло время отправиться в путешествие по "Живой планете" - так называется каталог новогодних подарков от компании "Конфаэль".
Коллекция "Зимний лес" зовет провести праздник в загородном доме. Коллекция "Зимний лес" зовет провести праздник в загородном доме.
Коллекция "Зимний лес" зовет провести праздник в загородном доме.

На его ярких страницах представлено рекордное количество коллекций из настоящего шоколада и других сладостей. Каталог открывается тремя большими коллекциями, объединенными общей концепцией. Отправной точкой дизайнерского вдохновения стали три "зимних" цвета - глубокий синий, хвойный зеленый и яркий алый.

Фото: MaleWitch / istockphoto.com
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Коллекция "Звездное небо" - это благородный синий бархат и атлас, серебристые шишки, шнуры и ленты, радужные переливы оттенков полярного сияния. Пушистые лесные зверьки - лисица и белка - радуют глаз на открытках-вкладышах, украшающих наборы конфет ручной работы. А к давно покорившим сердца шоколадным, сливочным и ореховым вкусам добавлены новые сочетания: суфле и безе, виноград и ваниль.

Пушистые звери - украшение коллекции "Звездное небо".

Коллекция "Зимний лес" зовет провести новогоднюю вечеринку в загородном доме, сделав главным пунктом программы чаепитие с шикарными шоколадно-фруктовыми драже, нежным желейным мармеладом из натуральных соков, конфетами ручной работы, наборами конфет "Ассорти" из белого шоколада, окрашенным в зеленый цвет чаем матча.

В дизайне упаковок переливается радугой полярное сияние.

Коллекция "Снегири" согревает всеми оттенками алого, оттененного золотым декором. К традиционным вкусам шоколадных конфет с классическими начинками добавлены вишнево-ванильные и клубнично-ванильные начинки, а также воздушное суфле со вкусом сливочного пломбира в горьком шоколаде.

Как всегда, в каталоге есть коллекция шоколадных подарков для мужчин, в сдержанной бежево-шоколадной гамме с золотистым тиснением. В одном из наборов шоколад приобрел форму золотых и серебряных слитков, помещенных в слегка потертый деревянный сундук. Кроме того, в коллекции символов наступающего 2021 года представлены быки - на шоколадных открытках и на фигурных шоколадных плитках, в качестве объемных фигурок из горького шоколада и забавных шоколадных елочных игрушек.

Общество Ежедневник Образ жизни

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