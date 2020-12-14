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14.12.2020 11:02
Рубрика: Общество

Зимняя олимпиадная школа МФТИ пройдет в онлайн-формате

Текст: Мария Набиркина
С 3 по 10 января 2021 года школьники 7-11 классов, заинтересованные в изучении точных и естественных наук, смогут принять участие в зимней олимпиадной школе МФТИ. До сих пор смены проводились в кампусе МФТИ, однако в этом году они перешли в онлайн-формат. В зимней смене будут открыты направления математики, физики, химии и информатики, в каждом из которых созданы продвинутые группы.

График занятий плотный: ежедневно 18 учебных пар по 1,5-2 часа, индивидуальные разборы домашних заданий с ассистентами, лабораторные и практические занятия, научно-популярные лекции. Но и отвлечься будет на что - запланированы развлекательные мероприятия. Работать с юными учеными будут члены жюри олимпиад, кандидаты наук и просто талантливые профессионалы.

Фото: iStock
МФТИ проведет Международную олимпиаду по физике

Организатор олимпиады - Центр развития ИТ-образования (ЦРИТО) МФТИ - в среду 16 декабря отметит юбилей, 10 лет. За это десятилетие центр вырастил десятки чемпионов международных соревнований по программированию и помог тысячам школьников поступить в ведущие технические вузы России. Специалисты центра не только дают качественное ИТ-образование, но и постоянно ищут новые форматы и решения, которые позволяют получать актуальные знания и полностью погрузиться в мир информационных технологий.

Одно из таких решений - Всероссийский учебный онлайн-фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode, который ЦРИТО проводит в партнерстве с 15 ведущими вузами России. Помимо бесплатных онлайн-курсов и интенсивов, участники получают возможность решить реальные задачи индустрии, предоставленные ведущими компаниями. Фестиваль RuCode прошел дважды в этом году и собрал более 30 000 участников.

Последние три года ЦРИТО координирует подготовку сборной России для участия в Международной олимпиаде школьников по информатике.

А с 2009 года центр организует московский четвертьфинал самого престижного международного соревнования среди ИТ-специалистов - студенческого чемпионата мира по программированию ICPC. Впоследствии мероприятие получило название Moscow Programming Contest и в 2018 году собрало 1081 участника, что стало рекордом по количеству соревнующихся и было зафиксировано в Книге рекордов России. Это стало одним из решающих факторов, благодаря которым Москва и МФТИ были выбраны в качестве площадки для проведения финала ICPC в 2020 году. Увы, из-за пандемии финал перенесли на 2021 год.

Фото: AFP/Andy Buchanan
В Шотландии отменены все школьные экзамены в 2021 году

- Все программы центра строятся на основе кооперации государства, индустрии и академического сообщества, - рассказал директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев. - Мы уверены, в ближайшем будущем ИТ-подготовка станет неотъемлемой частью жизни любого человека, а умение программировать станет чем-то вроде изучения английского языка. Наша задача - дать людям все возможности для этого.

Общество Образование

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