"Золотая Маска" посвятит "Детский Weekend" 100-летию РАМТа

Новости

В Японии отменят действие программы поддержки туризма на новогодние праздники 15:01
Disney снимет сериал о группе The Rolling Stones 15:00
На Урале полиция попросила банки приостановить выдачу онлайн-кредитов 14:57
Путин поддержал продление беззаявительного порядка для льгот на услуги ЖКХ 14:52
Помощь по соцконтрактам смогут получить более миллиона россиян 14:49
В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией 14:49
Путин допустил возможность либерализации доставки лекарств 14:38
Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии 14:36
Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19 14:26
Умер экс-главный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции Жерар Улье 14:24
В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США 14:10
Президент ФК "Урал" заболел коронавирусом 14:08
Беларусь вышла на пик пневмоний 14:05
Где чаще всего москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi 14:04
Путин: Пандемия дала возможность "ЕР" провести аудит своих рядов 13:54
Джеймс Ганн снимет еще одних "Стражей Галактики" 13:54
Комитет РФС рассмотрит инцидент после матча "Сочи"-"Спартак" во вторник 13:44
Жириновский переизбран председателем ЛДПР 13:41
"Аякс" отреагировал на арест Куинси Промеса 13:36
В Воронежской области 31 декабря объявлен выходным 13:36
Песков оценил влияние закрытия консульств США на двусторонние отношения 13:35
Песков заявил о купировании тревожной ситуации в Карабахе 13:34
Медведев: Волонтеры ЕР помогут семьям медиков, работающих в "красных зонах" 13:33
Медведев: Волонтеры ЕР обработали более 1,5 млн обращений в период пандемии 13:26
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 13:51
Рубрика: Культура

"Золотая Маска" посвятит "Детский Weekend" 100-летию РАМТа

Текст: Инга Бугулова
Фестиваль "Золотая Маска" в восьмой раз проведет внеконкурсную программу "Детский Weekend". В 2021 году она будет посвящена 100-летнему юбилею Российского академического Молодежного театра (РАМТ).
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Основной площадкой программы станет сцена РАМТа, где в марте в течение нескольких дней гостям представят 11 ярких и необычных детских спектаклей. В афише - театры Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Челябинска, Красноярска, Хабаровска и Канска.

Фото: Предоставлено пресс-службой МХАТа имени М. Горького
Во МХАТе имени Горького - премьера спектакля "Лавр"

"В программе нового "Детского Weekend'a" оказались исключительно спектакли из регионов. Почти все постановки - по современной литературе и драматургии, есть и премьера пьесы на сцене. Наконец-то такую репертуарную политику можно назвать нормой, а не новацией. Те же работы, что поставлены по так называемому хрестоматийному материалу, представляют неклассический вариант историй", - рассказывают кураторы программы Анна Казарина и Надежда Стоева.

Зрители увидят "Хроники Нарнии" Красноярского театра юного зрителя, спектакли Большого театра кукол (Санкт-Петербург) "Маленький концерт для фортепиано с медведем" и "Меня удочерила Горилла", музыкальную постановку "Летучий корабль" Театра-Театра из Перми, два спектакля Канского драматического театра - "Лирические истории из жизни Ёжика и Медвежонка" и "Фотография, на которой меня нет". Также будут представлены "Подвиги Геракла" от Челябинского Молодежного театра, моноспектакль "А рыбы спят?" Екатеринбургского театра "Желтый квадрат", "Всем, кого касается" Новосибирского театра "Глобус" и "Вафельное сердце" Хабаровского театра юного зрителя.

"Сегодня Российский академический Молодежный театр можно по праву назвать одним из ведущих театров в стране, чьей главной миссией на протяжении всего его существования является воспитание зрителя, начиная с самого младшего возраста. Еще одной важной задачей РАМТа всегда было объединение вокруг себя театров для детей и юношества со всей страны. Именно поэтому в юбилейный год 100-летия ЦДТ-РАМТа пространство театра станет главной площадкой для знакомства детей и подростков с замечательными спектаклями", - подчеркивают организаторы.

Более подробная программа "Детского Weekend'a" появится на сайте "Золотой Маски" в ближайшее время.

Культура Театр Драматический театр Фестиваль "Золотая маска"

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Мишустин продлил продэмбарго до конца 2021 года
Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19
В Минсельхозе рассказали, как изменятся цены на сахар и подсолнечное масло
В Госдуме назвали правильными изменения правил оформления больничного
Василий Бархатов ставит в Мариинском театре оперу Оффенбаха
YouTube назвал самые популярные видео 2020 года