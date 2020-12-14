"Золотая Маска" посвятит "Детский Weekend" 100-летию РАМТа

Фестиваль "Золотая Маска" в восьмой раз проведет внеконкурсную программу "Детский Weekend". В 2021 году она будет посвящена 100-летнему юбилею Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

Основной площадкой программы станет сцена РАМТа, где в марте в течение нескольких дней гостям представят 11 ярких и необычных детских спектаклей. В афише - театры Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Челябинска, Красноярска, Хабаровска и Канска.

"В программе нового "Детского Weekend'a" оказались исключительно спектакли из регионов. Почти все постановки - по современной литературе и драматургии, есть и премьера пьесы на сцене. Наконец-то такую репертуарную политику можно назвать нормой, а не новацией. Те же работы, что поставлены по так называемому хрестоматийному материалу, представляют неклассический вариант историй", - рассказывают кураторы программы Анна Казарина и Надежда Стоева.

Зрители увидят "Хроники Нарнии" Красноярского театра юного зрителя, спектакли Большого театра кукол (Санкт-Петербург) "Маленький концерт для фортепиано с медведем" и "Меня удочерила Горилла", музыкальную постановку "Летучий корабль" Театра-Театра из Перми, два спектакля Канского драматического театра - "Лирические истории из жизни Ёжика и Медвежонка" и "Фотография, на которой меня нет". Также будут представлены "Подвиги Геракла" от Челябинского Молодежного театра, моноспектакль "А рыбы спят?" Екатеринбургского театра "Желтый квадрат", "Всем, кого касается" Новосибирского театра "Глобус" и "Вафельное сердце" Хабаровского театра юного зрителя.

"Сегодня Российский академический Молодежный театр можно по праву назвать одним из ведущих театров в стране, чьей главной миссией на протяжении всего его существования является воспитание зрителя, начиная с самого младшего возраста. Еще одной важной задачей РАМТа всегда было объединение вокруг себя театров для детей и юношества со всей страны. Именно поэтому в юбилейный год 100-летия ЦДТ-РАМТа пространство театра станет главной площадкой для знакомства детей и подростков с замечательными спектаклями", - подчеркивают организаторы.

Более подробная программа "Детского Weekend'a" появится на сайте "Золотой Маски" в ближайшее время.