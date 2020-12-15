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15.12.2020 23:26
Рубрика: Экономика

Из рядов выходящие

"Аэрофлот" посадит пассажиров без масок на спецместа
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8337)
Пассажирам, которые по каким-либо причинам откажутся надеть маску во время полета, авиакомпания "Аэрофлот" готова выделить на борту самолетов специальные места.

В авиакомпании такие меры называют общемировой практикой и вынужденной мерой, передают информагентства со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании. Впрочем, применение мер ответственности за нарушение правил тоже не исключено.

Фото: РИА Новости
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Согласно методическим указаниям, которые разработали Роспотребнадзор и Росавиация, в период пандемии коронавируса пассажиры допускаются на борт в масках и перчатках. При этом маски полагается менять каждые три часа. Пассажиры с температурой тела выше 37 С на борт не допускаются.

Ранее "Аэрофлот" объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима на борту. Так, в авиакомпании подчеркнули, что пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету. Не пустить на борт могут также пассажиров, которые не могут носить маску по медицинским показаниям.

Пассажирам также напомнили, что использовать защитную маску необходимо не только при посадке на борт, но и в течение всего полета. Снимать же маску можно только для ее замены и во время приема пищи.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Пандемия коронавируса COVID-19

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