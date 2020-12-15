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14.12.2020 20:06
Рубрика: Экономика

Деньги подхватили инфляцию

Банк России откажется от снижения ключевой ставки
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров в ближайшую пятницу снова воздержится от снижения ключевой ставки, полагают аналитики. Рост цен, в том числе и на продовольствие, заметно ускорился к концу года - в такой ситуации новое удешевление кредита, разгоняющее потребление и, как следствие, цены, выглядело бы некстати. Снижение ставки с текущих 4,25% до 4% (это, похоже, максимум, которого можно ожидать от ЦБ) будет перенесено либо на 2021 год, либо не состоится вовсе.

Вероятная пауза в цикле снижения ключевой ставки будет третьей подряд. В июле Банк России снизил ставку с 4,5% до нынешних 4,25% годовых, минимума за постсоветскую историю (а с середины 2019 года ставка упала на 3,5 процентных пункта). Летом инфляция была заметно ниже цели ЦБ в 4%, а экономика все еще нуждалась в помощи через удешевление кредита. В сентябре ЦБ решил уже не снижать ставку: восстановление потребительского спроса после окончания самоизоляции начало разгонять инфляцию, а курс рубля стал ослабляться. Осенью эти тенденции углубились. Ближе к зиме рубль восстановил позиции, но инфляция продолжила расти.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Ее ускорение связано с ростом продовольственных цен и уже прошедшим ослаблением рубля (снижение курса национальной валюты всегда влияет на инфляцию с опозданием). Рост потребительских цен уже превысил верхние границы прогноза Банка России (4,2%) и правительства (3,8%) на этот год. В ноябре уровень годовой инфляции составил 4,4%. При этом реальная ставка ЦБ за вычетом текущей инфляции стала отрицательной впервые с 2015 года. В первую неделю декабря рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 0,2%, при этом оценка годовой инфляции - 4,6%. Цель ЦБ по инфляции - "вблизи 4%".

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила агентству "Блумберг", что ЦБ ждет в декабре годовой инфляции в 4,5%, а в феврале она пройдет локальный пик на уровне около 5%. Очевидных сигналов по движению ключевой ставки Набиуллина не дала. Но подчеркнула, что пространство для ее снижения "очень скромное", а при принятии решения ЦБ "будет оценивать различные факторы".

Снижению ставки в декабре будут препятствовать как ускорившаяся инфляция, так и повысившиеся инфляционные ожидания населения, отмечают экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко. С учетом этого ЦБ может перейти к более нейтральной риторике и занять выжидательную позицию, считают они.

Аргументами в пользу снижения ставки могут выступить стабилизация на мировых рынках, подъем цен на нефть, укрепление рубля в ноябре-декабре и необходимость стимулирования экономики из-за второй волны COVID-19, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Но если снижения в декабре не будет, то при отсутствии новых внешних шоков ЦБ в 2021 году еще один раз снизит ключевую ставку до 4% для закрепления инфляции вблизи 4%, прогнозирует он.

Не исключено, что в следующем году Банк России начнет повышать ключевую ставку

По мнению Донец и Мелащенко, ЦБ начнет повышать ставку в первой половине 2021 года, а к концу года она доберется до 5,5%. Это обусловлено ожидаемым экономическим восстановлением, в том числе за счет потребительского спроса, и умеренным ослаблением рубля на фоне роста импорта (экспорт продолжит сдерживаться в рамках соглашений ОПЕК+), отмечают они.

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