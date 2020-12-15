Apple выпустила iOS 14.3. Пять причин ее установить

Компания Apple объявила о выпуске новой версии iOS 14.3, которую можно установить на смартфоны компании, начиная с iPhone 7. Почему ее важно установить? Вот пять причин сделать это.

1. В ней исправлены ошибки безопасности, которые позволяли хакерам запускать на устройстве вредоносный код через зараженный файл шрифта или вредоносное изображение.

2. Добавилась возможность съемки в формате RAW для смартфонов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

3. Изображение с фронтальной камеры теперь можно делать зеркальным.

4. На страницах приложений появился специальный раздел, в которых рассказывается, как разработчик обрабатывает данные пользователей.

5. Появились работающие блиц-приложения, которые быстро загружаются путем сканирования QR-кода или поднесения iPhone к NFC-метке.