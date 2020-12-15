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15.12.2020 05:26
Рубрика: В мире

Австрийские военные научили собаку выявлять коронавирус по запаху

В Австрии военные представили первую служебную собаку, обученную выявлять коронавирус SARS-CoV-2 на использованных масках людей. Такую информацию в понедельник распространило министерство обороны страны.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Бельгийская овчарка по кличке Fantasy Forever задействована в исследовательской программе, которая должна установить, могут ли собаки отличать больных COVID-19 людей от здоровых. Как свидетельствует промежуточный отчет по итогам первого этапа, животные способны по запаху определить медицинскую маску заразившегося пациента, пишет ТАСС.

До конца 2020 года планируется обучить еще трех собак, а сам проект завершится в первом квартале будущего года. До этого всем четвероногим участникам предстоит пройти другие практические испытания. В итоге специалисты выяснят, получится ли в дальнейшем применять служебных собак в реальных условиях, например, в аэропорту.

Тренировки служебной овчарки для выявления по запаху заразившихся коронавирусом людей стартовали в Австрии в июле 2020 года. Для обучения собаки была использована обработанная ультрафиолетовым излучением медицинская маска больного человека.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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