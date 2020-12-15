Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду

Дочернее предприятие "Белорусской нефтяной компании", BNK (UK) Limited, приостанавливает экспорт нефтепродуктов через Клайпеду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы литовской нефтяной компании Klaipėdos nafta, KN. Отмечается, что речь идет об отгрузке по новым контрактам - в будущих тендерах BNK Клайпеда уже не будет указываться в качестве точки продажи.

В KN уточнили, что получили соответствующее уведомление со стороны BNK (UK) Limited. "Все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается до особого распоряжения. Грузы, хотя и в меньших объемах, в настоящее время продолжают отправляться в Клайпеду и перегружаются на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта", - говорится в сообщении литовской компании.

Там же приводятся слова коммерческого директора KN Миндаугаса Навикаса, который прогнозирует, что грузы из Беларуси действительно перестанут отправляться в Литву. "Сейчас мы на постоянной основе работаем с клиентами в Беларуси, у нас запланированы поставки на ближайшее время. Однако, мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, будут продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать", - заявил Навикас, добавив, что Klaipėdos nafta в свете этих изменений ведет работу по поиску новых возможностей для ведения бизнеса.