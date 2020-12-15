Несмотря на пандемию и непростой год для экономики, в сфере умного производства бизнес все больше переходит от тестирования к практическим внедрениям.

К примеру, раньше заводы пробовали установить датчики Интернета вещей в одном цехе, чтобы протестировать их работу, а сейчас мы видим воплощение больших коммерческих проектов.

Среди наиболее востребованных решений можно выделить системы охраны труда и промышленной безопасности, основанные на технологиях высокоточного позиционирования. Бизнес активно перешел к внедрению таких решений, в том числе из-за широкого распространения глобальной программы по охране труда Vision Zero, направленной на обеспечение нулевого травматизма.

На производствах такие системы помогают, в частности, не допустить проникновения сотрудников в определенные зоны и контролировать ношение ими средств индивидуальной защиты. Также эти решения не допускают столкновения техники и сотрудников - и на человека, и на машину устанавливаются радиометки, которые подают светозвуковой сигнал в случае опасного сближения объектов.

Еще одно востребованное направление - спектр решений на базе RFID. Технология не нова, она давно используется в ретейле. Но сейчас за счет ее развития, повышения износостойкости RFID-меток и снижения их стоимости метки используют во многих сферах. Например, на производстве RFID-метки устанавливаются на одежду сотрудников для повышения производственной безопасности. Метки используются также в сортировочных центрах, на почтовых и логистических предприятиях для отслеживания тары, местонахождения посылкок, бандеролей и т.д., помогая повышать эффективность процессов.

Все более широко применяются системы видеоаналитики - в общепите, на транспорте и многих других сферах

Все более широко применяются системы видеоаналитики - в общепите, на транспорте и многих других сферах. Благодаря технологиям распознавания лиц в офисе можно отследить, сколько людей реально пришло. А ретейлу и банкам видеоаналитика помогает в сборе данных - камеры с технологий машинного зрения позволяют определить возраст и даже эмоции людей, что используется, например, в программах лояльности.

Зачастую бизнес интересует комплексное внедрение решений, а не отдельных элементов. К примеру, большую распространенность получают проекты, в которых для обеспечения охраны труда используется и видеоаналитика, и система высокоточного позиционирования. Другой пример комплексного решения - управление транспортными парками (fleet management). Технологии Интернета вещей позволяют узнать не только где находится автомобиль, но и отследить техническую исправность отдельных элементов, например узнать, как дисбаланс давления в шинах влияет на расход топлива и т.д. В морском судоходстве, где рейсы очень продолжительные, такие решения позволяют сэкономить до 10-15 процентов топлива за месяц мореплавания.

Наконец, повышенный интерес в этом году проявляется к решениям умного офиса. Очевидно, что переход на удаленную работу - долгосрочный тренд, поэтому компании задумываются о более эффективном использовании офисного пространства. В приложения умного офиса встроены системы навигации, что особенно удобно для новых сотрудников или гостей. Это недорогие инструменты, которые решают насущные задачи.