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15.12.2020 15:02
Рубрика: В мире

Боснийский раскол: Сербы просят поддержки у России, бошняки - у США и НАТО

Текст: Александр Борисов (Сараево)
15 декабря завершился двухдневный рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину (БиГ), продемонстрировавший, что для достижения здесь межнационального согласия и примирения еще предстоит проделать значительный путь, который, судя по всему, по разному видится политическими элитами страны.
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Так, официальная часть визита в БиГ Сергея Лаврова началась накануне со встречи в Восточном Сараево с председательствующим в Президиуме БиГ Милорадом Додиком, главой боснийского Совета министров Зораном Тегелтией, а также высокопоставленными представителями Республики Сербской (РС). Сербский лидер из БиГ заверил собравшихся, что РС не намерена интегрироваться в НАТО и присоединяться к санкциям против РФ.

Фото: Александр Борисов
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Кроме того, собеседники повторили тезисы о недопустимости и опасности пересмотра Дейтона, который уже на протяжении четверти века успешно обеспечивает мир, безопасность и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе в целом, а также о важности избавления от международного протектората и сворачивания Аппарата Высокого представителя. Такая постановка вопроса не понравилась двум другим представителям Президиума БиГ - бошняку Шефику Джаферовичу и хорвату Желько Комшичу, отказавшимся 15 декабря встречаться с российским министром, что было предусмотрено протоколом. Политики аргументировали свое решение, в том числе и отсутствием боснийской государственной символики во время переговоров Лаврова с Додиком. Авторитетный аналитик из Белграда Драгомир Анджелкович, комментируя случившееся, подчеркнул, что Комшич и Джаферович продемонстрировали незрелость. "Однако для нас - это хорошо, поскольку международное сообщество должно увидеть то, до какой меры они готовы идти в своем стремлении уничтожить Дейтонский договор, обеспечивший мир в БиГ", - цитирует его слова агентство СРНА.

Однако следует отметить, что функционер бошняцкой Партии демократического действия (ПДД) - министр иностранных дел Бисера Туркович все же не пошла на дальнейшее обострение ситуации и встретилась со своим российским коллегой. Собеседники подписали План консультаций между МИД России и МИД БиГ на 2021-2022 годы.

В ходе пресс-конференции политик выразила удовлетворение итогами открытых и конструктивных переговоров делегаций БиГ и РФ, стремление к укреплению двустороннего взаимодействия, прежде всего, в области экономики. Она также, по сути, обозначила все накопившиеся в стране противоречия. "В БиГ есть три члена Президиума, есть и три различных видения по вопросам присутствия здесь международного сообщества и нашего евроатлантического пути", - резюмировала она.

Так в каком же направлении развивается БиГ? Есть ли в настоящее время точки соприкосновения и общие ориентиры у лидеров сербов, бошняков и хорватов? Каковы интересы здесь Запада и России? Отвечая на эти вопросы, следует помнить, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны. Здесь же была проведена и первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО "Обдуманная сила" (30 августа - 14 сентября 1995 года), в ходе которой авиацией альянса проводились бомбардировки позиций сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

В соответствии с Дейтонским мирным соглашением Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов): Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской, а также округа Брчко, над которыми стоят совет министров и президиум - высший коллективный орган управления страны, где свои народы представляют Шефик Джаферович (бошняков), Желько Комшич (хорватов), Милорад Додик (сербов).

При этом лидер Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик, чье политобъединение уверенно победило на состоявшихся здесь 15 ноября локальных выборах, открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на сворачивании механизма внешнего протектората за счет закрытия Аппарата Высокого представителя и удаления иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, является поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США. Кроме того, сербский лидер подчеркивает, что, по его мнению, на Западе желают, чтобы сербы молчали, но они обязаны говорить о преступлениях НАТО и никогда не забывать о них. Политик считает, что Россия осталась последней страной, которая придерживается международного права на Балканах, защищая и отстаивая его.

На этом фоне Джаферович и Комшич видят своих союзников главным образом на Западе. Они призывают к интеграции БиГ в НАТО, настаивают на признании Косово, диверсификации поставок газа в страну якобы для меньшей зависимости от Москвы, в частности, за счет закупок американского сжиженного газа. Россия же рассматривается ими, прежде всего, как экономический партнер и большой рынок сбыта для своей продукции. Такая политика полностью поддерживается представителями Вашингтона и Брюсселя в Сараево, прилагающими максимум усилий для ускорения евроатлантической интеграции данного балканского государства и призывающими в этой связи даже к корректировке Дейтонского мирного соглашения.

Фото: Александр Борисов
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Очевидно, что и спустя 25 лет в Боснии и Герцеговине сохраняются межэтнические противоречия, осложняющиеся различной интерпретацией трагических событий 90-х годов, а также тем, что сербы по-прежнему видят в качестве своих главных геополитических союзников Москву и Белград, в то время как хорваты ориентируются на Брюссель и Загреб, а бошняки - Анкару и Вашингтон.

Не испытывает восторга по поводу состояния внутриполитической обстановки в стране и посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. "Наблюдаю местные дела уже давно, - и с позиций работы в Москве, и вот уже шесть лет здесь - с сожалением отмечаю, что ситуация в плане внутреннего диалога становится только хуже", - поделился дипломат своими впечатлениями в ходе эксклюзивного интервью "РГ".

"Что самое печальное, продолжает падать взаимное доверие и взаимопонимание между народами Боснии и Герцеговины. Не все ощущают здесь себя достаточно комфортно, испытывая давление со стороны партнеров, увлеченных фактическим пересмотром основополагающих принципов современной Боснии и Герцеговины в пользу централизации государства, унитаризации ее административной системы. Вижу в этом опасность для будущего этой многонациональной страны, равноправия ее государствообразующих народов", - отметил Иванцов.

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