Что слушали россияне в 2020-ом? Итоги года от Яндекс.Музыки

На стриминговом сервисе Яндекс.Музыка подвели итоги 2020 года. В компании отметили два главных тренда.

Третий год подряд в чартах лидируют песни на русском. В нынешний Топ-10 вошли восемь русскоязычных треков. На первом месте песня "Девочка, танцуй" Artik & Asti, на втором - "Юность" Dabro, на третьем - Blinding Lights канадского певца The Weeknd.

Также в десятку лучших песен 2020 года по версии Яндекс.Музыки вошли UNO (Little Big), "Луна не знает пути" (Тайпан и Agunda), ЯТЛ (Zivert), "Покинула чат" (Клава Кока), "Плачу на техно" ("Хлеб" и Cream Soda), "Краш" (Клава Кока&NILETTO) и Lovefool (twocolors).

Кроме этого, в нынешнем году пользователи стали чаще слушать подкасты - 28% включали их хотя бы раз в месяц. Самым популярным подкастом стал ТЕД на русском. В пятерке лучших - "Одно расстройство", подкаст "Лайфхакера", "Ловец видений" и "Истории русского секса".

Артистом года на Яндекс.Музыке признан MORGENSHTERN, прорывом года - Клава Кока, певицей года - Zivert, а самым "прорывным" подкастом - "Не туда".