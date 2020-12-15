CNN отказался показывать ролики Трампа о мошенничестве на выборах

Владельцы CNN отказались размещать на своем телеканале рекламу Дональда Трампа, в которой речь шла о мошенничестве на недавних президентских выборах в США.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, компания WarnerMedia ответила избирательному штабу Трампа, что содержащиеся в предоставленных роликах заявления о фальсификации выборов "не имеют обоснований". Ранее сторонники главы Белого дома призвали американский народ "помочь исправить сломанную избирательную систему".

Напомним, нынешний американский лидер не признал поражение на прошедших третьего ноября выборах и продолжает оспаривать результаты голосования в судах.