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15.12.2020 21:33
Рубрика: Спорт

Обрушили "Надежду"

Девушки УГМК победили клуб из Оренбурга в Премьер-лиге по баскетболу
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
В чемпионате нашей женской Премьер-лиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) состоялся матч между командами так называемой "большой тройки". Действующий обладатель трофея УГМК (Екатеринбург) у себя дома на площадке в городе Верхняя Пышма Свердловской области победил бронзового призера оренбургскую "Надежду" со счетом 82:49.

Матч был интересен прежде всего тем, что в соперничавших командах сосредоточено значительное количество игроков и кандидатов в сборную страны. В составе УГМК центровая Мария Вадеева разделила лавры лучшего бомбардира со звездной американкой Брианной Стюарт - по 16 очков. У "Надежды" Анастасия Логунова набрала 19 очков.

Затянувшееся двоевластие в турнире сохраняется. Стопроцентный результат до очной встречи 20 декабря сохраняется у курского "Динамо" (9 побед - 0 поражений) и екатеринбургского УГМК (8-0).

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