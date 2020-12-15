Должникам разрешат самостоятельно продавать жилье

Заемщикам, которые не в состоянии больше вносить платежи по ипотеке, могут разрешить самостоятельно продавать свои квартиры. Законопроект об этом планирует рассмотреть сегодня Госдума в первом чтении.

Ипотечная квартира находится в залоге у банка. При возникновении финансовых проблем у клиента банк вправе ее продать и этой суммой погасить долги. Однако сейчас это очень долгий процесс, указывается в пояснительной записке к законопроекту. Реализовать квартиру можно либо через аукцион, либо через публичные торги. Должник вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости) и работу оценщика. Кроме того, все это время ему начисляются проценты по кредиту, так что долг постоянно растет.

Законопроектом предлагается разрешить заемщику самостоятельно продавать свою квартиру ради возврата долга. Это может быть гораздо быстрее и выгоднее для него. Если же в течение полугода он не сможет найти покупателя, продажа жилья продолжится в прежнем порядке.