Джозеф Байден станет следующим президентом США

В спокойной обстановке, без бьющих через край эмоций и ставших рутинными в последнее время жестких столкновений на улицах американских городов коллегия выборщиков США приняла ключевое решение. Согласно ему через месяц с небольшим 46-м по счету президентом Америки станет Джозеф Байден, а вице-президентом - Камала Харрис.

Сюрприза не произошло, и, как прогнозировали комментаторы, тандем демократов Байден - Харрис набрал 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, тем самым окончательно расчистив себе дорогу в Белый дом. Дорогу, до сих пор оспариваемую действующим американским лидером Дональдом Трампом, который вопреки национальным политическим традициям так и не признал итоги "сфальсифицированных", по его словам, выборов.

Сразу после завершения волеизъявления коллегии выборщиков 77-летний избранный президент США Джозеф Байден предстал перед камерами и, прокашлявшись в кулак, обратился к американской нации. Суть и далее постоянно прерываемой покашливанием 13-минутной речи заключалась в том, что "в Америке не политики берут власть, а народ наделяет ей", и поэтому, несмотря на "беспрецедентную атаку на демократию со стороны Трампа", настало время "перевернуть страницу" и сконцентрироваться на "срочной работе". По словам Байдена, такой работой станет борьба его демократической администрации с пандемией COVID-19, убившей к настоящему времени более 300 тысяч американских граждан. Впрочем, неважное состояние здоровья следующего хозяина Белого дома в ходе телевыступления немедленно вызвало вопросы о том, не подхватил ли коронавирус сам находящийся в преклонном возрасте избранный президент. В штабе демократа тут же сообщили, что Байден лишь недавно прошел тестирование, а кашель - лишь признак легкой простуды.

Впрочем, с этой болезнью новоизбранным президентам США шутить не стоит, быстро напомнили американские комментаторы. Нехороший прецедент имеется: прочитав в 1841 году длинную инаугурационную речь во время холодной и ветреной погоды, девятый по счету американский президент Уильям Гаррисон простудился и спустя месяц умер от пневмонии.

До инаугурации, которая по традиции пройдет 20 января следующего года на ступенях Капитолия, Байдену предстоит пройти еще одну протокольную процедуру. Шестого января 2021 года конгресс США на совместном заседании обеих палат должен утвердить результаты волеизъявления коллегии выборщиков - это станет последней формальностью на пути демократа к президентской резиденции на Пенсильвания-авеню.

Председательствовать на этом мероприятии будет действующий вице-президент Майк Пенс, которому предстоит сертифицировать вскрытые конверты с голосами выборщиков. Самому Байдену это действо знакомо не понаслышке. В 2016 году он в качестве вице-президента администрации Барака Обамы сам, как говорят в Америке, "был в тех же ботинках" и аналогичным образом формализовал победу Дональда Трампа.

Еще одно показательное совпадение - за республиканца в 2016 году проголосовало точно такое же количество выборщиков, как и теперь за Байдена - 306. И тогда Трамп назвал это число свидетельством "убедительной победы", что колко припомнил ему Байден.

Ответных "пакостей" со стороны республиканцев Байдену, похоже, не избежать

Ответных "пакостей" со стороны республиканцев в расколотом межпартийной борьбой Вашингтоне, похоже, не избежать. Ярые сторонники Трампа из числа членов палаты представителей уже анонсировали, что на предстоящем в следующем месяце заседании конгресса намерены процедурно затянуть процесс признания Байдена президентом. С другой стороны, как сообщает издание Axios, в самой республиканской партии на всех уровнях ускоряется ползучий процесс признания необратимого факта - следующим президентом станет демократ. А дальнейшие попытки команды юристов Трампа педалировать вопрос о необходимости пересмотра в судах результатов состоявшихся 3 ноября всеобщих выборов бесперспективны и только раскалывают политсилу. Последнее стало окончательно ясно на фоне вчерашнего решения конгрессмена-республиканца Пола Митчелла выйти из партии в знак протеста против "заговорщицких действий" Трампа.

Официально

Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах главы администрации США. Как сообщила пресс-служба Кремля, в направленной в Вашингтон телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир. Президент России также отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества. "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", - подчеркнул глава российского государства.