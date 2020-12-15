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15.12.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, кто накручивает цены на рыбу

Текст: Татьяна Карабут
Торговые наценки крупных сетей на рыбную продукцию зачастую сопоставимы с отпускной ценой производителей, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

По словам эксперта, еще 11 ноября на заседании межведомственного штаба по проведению путины рыбопромышленники проинформировали министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что сложились неадекватные наценки, которые "генерируются розничными сетями и оптовыми посредниками".

Фото: iStock
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"Мы указали на то, что для горбуши, кеты, нерки, красной икры объем торговой наценки в целом сопоставим с размером отпускной цены. Вот отпускная цена 200 рублей и наценка - 200 рублей. Отпускная цена по нерке 420 рублей, наценка - 450 рублей", - рассказал Зверев.

По его словам, Дмитрий Патрушев и глава Росрыболовства Илья Шестаков, также присутствовавший на этом совещании, согласились с этой оценкой. Тогда было подготовлено обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Сейчас, после того, как глава государства обратил внимание на эту проблему, рыбопромышленники рассчитывают на то, что ситуация сдвинется с мертвой точки.

По данным Росстата, в первую неделю декабря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную вырос на 0,4%. С начала года цены увеличились на 4,9%. При этом, по оценкам экспертов, на красную рыбу и икру с начала года рост цен составил 30%.

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости
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Для самих рыбопромышленников 2020 год складывается не очень удачно. По словам Германа Зверева, в последние полгода наблюдается "тотальное снижение цен" по всей линейке продукции. Так, по треске тихоокеанской цена в опте снизилась со 155 рублей до 140 рублей за кг, по треске атлантической - с 285 рублей до 240 рублей, по минтаю - со 132 рублей до 98 рублей (а в апреле-июне - до 70 рублей). Единственные виды биоресурсов, где наблюдался рост отпускной цены - это лососевые.

За 9 месяцев 2020 года сальдированный финансовый результат отрасли снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 23% - с 94,5 млрд рублей до 72,4 млрд рублей. А просроченная кредиторская задолженность выросла в 31 раз, рассказал Герман Зверев.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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