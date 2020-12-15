Эксперт рассказал, кто накручивает цены на рыбу

Торговые наценки крупных сетей на рыбную продукцию зачастую сопоставимы с отпускной ценой производителей, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По словам эксперта, еще 11 ноября на заседании межведомственного штаба по проведению путины рыбопромышленники проинформировали министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что сложились неадекватные наценки, которые "генерируются розничными сетями и оптовыми посредниками".

"Мы указали на то, что для горбуши, кеты, нерки, красной икры объем торговой наценки в целом сопоставим с размером отпускной цены. Вот отпускная цена 200 рублей и наценка - 200 рублей. Отпускная цена по нерке 420 рублей, наценка - 450 рублей", - рассказал Зверев.

По его словам, Дмитрий Патрушев и глава Росрыболовства Илья Шестаков, также присутствовавший на этом совещании, согласились с этой оценкой. Тогда было подготовлено обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Сейчас, после того, как глава государства обратил внимание на эту проблему, рыбопромышленники рассчитывают на то, что ситуация сдвинется с мертвой точки.

По данным Росстата, в первую неделю декабря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную вырос на 0,4%. С начала года цены увеличились на 4,9%. При этом, по оценкам экспертов, на красную рыбу и икру с начала года рост цен составил 30%.

Для самих рыбопромышленников 2020 год складывается не очень удачно. По словам Германа Зверева, в последние полгода наблюдается "тотальное снижение цен" по всей линейке продукции. Так, по треске тихоокеанской цена в опте снизилась со 155 рублей до 140 рублей за кг, по треске атлантической - с 285 рублей до 240 рублей, по минтаю - со 132 рублей до 98 рублей (а в апреле-июне - до 70 рублей). Единственные виды биоресурсов, где наблюдался рост отпускной цены - это лососевые.

За 9 месяцев 2020 года сальдированный финансовый результат отрасли снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 23% - с 94,5 млрд рублей до 72,4 млрд рублей. А просроченная кредиторская задолженность выросла в 31 раз, рассказал Герман Зверев.