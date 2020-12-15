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15.12.2020 17:35
Рубрика: Власть

Эксперты назвали топ-10 губернаторов новой волны

Текст: Ксения Воронцова
Губернаторы "новой волны" нравятся россиянам, образ такого лидера соответствует ожиданиям граждан и воспринимается как правильная кадровая политика, следует из доклада Экспертного института социальных исследований и из результатов опросов в регионах.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед вакцинацией от коронавируса. Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед вакцинацией от коронавируса. Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед вакцинацией от коронавируса. Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Совместный доклад во вторник представили ЭИСИ, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в ходе презентации в МИА "Россия сегодня" рассказала, что доклад посвящен анализу государственной кадровой политики. Она напомнила, что главы регионов получили дополнительные полномочия для борьбы с пандемией, поэтому на их работу стали обращать больше внимания, как и на сам образ руководителя, его компетенции и восприятие в обществе.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Лучше всего, по мнению экспертов, под определение губернаторов "новой волны" подошли главы десяти субъектов Федерации: Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область). Авторы доклада пояснили, что Гладков, недавно ставший врио губернатора Белгородской области, был включен в список экспертами, но в социологических исследованиях этот регион не участвовал.

Среди критериев, которым должен соответствовать губернатор "новой волны", авторы доклада отметили близость к людям и готовность к диалогу с ними, способность здесь и сейчас решать проблемы, особенно в социальной сфере, а также владение навыками эффективного управления, прохождение подготовки в "школе губернаторов".

Проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров рассказал, что Программу подготовки кадрового резерва стали называть "школой губернаторов" с подачи СМИ. Она была запущена президентом РФ, но готовят там не только глав регионов, а в целом кадровый состав для высоких позиций, в том числе и министров. "Кстати говоря, из того топ-10, который представлен, действительно большинство - выпускники и слушатели нашей программы", - уточнил он.

Алексей Комиссаров также отметил, что характеристики губернаторов "новой волны" близки к тем задачам, которые ставятся при обучении по этой программе. Особое внимание уделяется вопросам коммуникации и работе с людьми. Самое главное при этом, отметил Комиссаров, быть искренним и честным, фальшь замечают сразу.

Фото: РИА Новости
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Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что в ходе опросов респонденты из девяти субъектов Федерации чаще соглашались с утверждением, что глава их региона - губернатор "новой волны". И ядром этого образа являются именно личностные качества.

По его словам, люди обращают внимание на решение локальных проблем. "Когда они видят соучастие главы региона, они готовы понимать, прощать какие-то проблемы. Новые главы регионов как раз дали ощущение соучастия. Когда возникает соучастие, формируется доверие. Когда губернатор вдруг оказывается в местах, где сильнее всего болит, оказывается в тех семьях, которые уже опустили руки, это всегда производит вау-эффект. Люди хотят видеть человека", - отметил Мамонов.

Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский обратил внимание на то, что запрос на заботу и чуткость руководителя региона во многом связан с пандемией. При этом он отметил, что губернаторы проявляют себя еще до выборов, и привел в пример главу Калужской области Владислава Шапшу, камчатского Владимира Солодова и нижегородского Глеба Никитина.

- Губернатор "новой волны" - это тот руководитель, который формирует повестку. То есть он задает критерии, набор тем, масштаб решений, который считывается и гражданами, и его конкурентами, - также заметил Виктор Потуремский.

Авторы доклада пришли к выводу, что в целом образ губернаторов "новой волны" воспринимается позитивно, попадает в запрос людей и трактуется как правильная кадровая политика. Дарья Кислицына отметила, что в дальнейшем такие исследования продолжатся, эксперты будут следить за тем, как меняется отношение к главам этих регионов и насколько точно они попадают в общественный запрос.

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