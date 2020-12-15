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15.12.2020 16:58
Рубрика: Экономика

"ЕР" внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии"

Текст: Айсель Герейханова

"Единая Россия" в среду внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии". Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, документ может быть принят уже в весеннюю сессию. Закон позволит более 3,5 млн человек оформить в собственность гаражи и землю под ними.

Фото: скриншот с youtube.com
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Во вторник Турчак провел встречу с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

"Мы заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки", - рассказал Турчак.

Глава Росреестра пояснил, что благодаря совместной работе с "Единой Россией" осенью документ был доработан, в нем максимально учтены пожелания граждан.

"Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ, с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно", - сказал Скуфинский.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Предлагается также предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы граждан. "Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры", - добавил Андрей Турчак.

Как пояснили в ЕР, законопроект по своей процедуре напоминает "дачную амнистию", которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Ожидается, что "гаражная амнистия" будет действовать до 2026 года.

Напомним, что ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе личного приема граждан сообщил, что поручит фракции партии в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке.

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