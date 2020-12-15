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15.12.2020,  
15:30
Текст:  Алексей Брусилов

Еще послужит: знаменитый советский БТР-50 модернизируют на Украине

На Украине занимаются работами по модернизации известного советского БТР-50. Обновленный образец бронетранспортера был продемонстрирован в репортаже канала АТН Харьков с завода транспортного машиностроения, носящего имя народного комиссара Вячеслава Малышева.
Фото: АТН Харьков / youtube.com Фото: АТН Харьков / youtube.com
Фото: АТН Харьков / youtube.com

От базовых версий этот вариант внешне отличается закрытой установкой 12,7-мм пулемета "Утес", дымовыми гранатометами на лобовой части и бортовыми экранами.

Сообщалось, что старый 240-сильный двигатель В-6 заменили на изготавливаемый в Незалежной ОТД-2 мощностью в 400 л.с.

Также установлена новая пятиступенчатая коробка передач с планетарными механизмами поворота. Обновлению подверглось и радиосвязное оборудование.

После того как эта машина засветилась в Сети, стали делаться предположения, что такие "пятидесятые" поступят на вооружение ВСУ.

Фото: youtube.com
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Возможно, украинские военные с большой радостью обзавелись бы такой техникой, но имевшиеся образцы давно списали в металлолом, а данная разработка ведется с прицелом на экспорт.

БТР-50 и его "близнец" чехословацкий ОТ-62 по-прежнему эксплуатируются в ряде стран. Например, в Египте таких машин около полутысячи, много их во Вьетнаме и Индонезии. В последней харьковские специалисты также намерены принять участие в доработке легких плавающих танков ПТ-76, правда, информации о каких-то конкретных договоренностях пока нет.

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