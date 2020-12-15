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15.12.2020 22:18
Рубрика: Экономика

ФАС проведет внеплановые проверки по снижению цен на продукты

Текст: Ирина Алпатова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с прокуратурой будут выявлять и пресекать нарушения законодательства при установлении цен на социально значимые виды продуктов питания.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен. В том числе ФАС планирует проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства. Сейчас служба собирает и обрабатывает информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания по всей стране.

"Меры по сдерживанию роста цен на базовые продукты питания будут носить постоянный и продолжительный характер", - говорится в сообщении ФАС.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

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