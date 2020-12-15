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Фото и видео: в Москве проводили в последний путь Валентина Гафта

Драматический театр
    15.12.2020, 13:11
Текст:   Олег Усков

Советского, российского актера, режиссера, писателя и поэта Валентина Иосифовича Гафта, скончавшегося 12 декабря в возрасте 85 лет, проводили в последний путь аплодисментами.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Как коллеги вспоминают Валентина Гафта

Прощание с Народным артистом прошла в московском театре "Современник", где Гафт служил с 1969 года.

Как передает ТАСС, траурная церемония продолжалась два с половиной часа - отдать дань памяти пришли сотни человек: друзья, почитатели, коллеги - Эммануил Виторган, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, Елена Яковлева, Лия Ахеджакова, вдова Гафта актриса Ольга Остроумова.

Разумеется, все необходимые меры предосторожности при этом были соблюдены.

Похоронят любимого миллионами актера на Троекуровском кладбище.

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