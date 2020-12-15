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Google будет удалять ящики Gmail. Как этого избежать

Текст:   Антон Благовещенский
15.12.2020,  
14:19
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Информация в учетных записях Gmail, Google Drive, Google Фото и других гугловских сервисах будет удалена, в том случае если пользователь не заходил в них более двух лет. Об этом говорится в новых правилах обслуживания Google.

Новая политика управления данными вступит в силу первого июня 2021 года, а удаление контента начнется 1 июня 2023 года, то есть у пользователей есть около двух с половиной лет, чтобы навести порядок в своих учетных записях.

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Если пользователю будет грозить удаление аккаунта и контента, компания предупредит его по электронной почте.

Чтобы сохранять статус активного пользователя, достаточно периодически входить в Gmail, Google Фото или пользоваться офисными сервисами компании. Если на устройстве есть несколько аккаунтов Google, нужно входить в каждый из них.

Также Google оставляет за собой право удалять контент, объем которого выходит за пределы бесплатных 15 гигабайт. Пользователю предложат очистить место в хранилище или приобрести дополнительный объем.

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