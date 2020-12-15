Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Напомним, что до 2016 года ежегодная индексация пенсий касалась всех пенсионеров, вне зависимости от того, ушли они на заслуженный отдых или продолжают работать. Но в связи с дефицитом федерального бюджета в 2015 году индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили. Работающие пенсионеры стали получать лишь небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа. Но это всего лишь 200-300 рублей к пенсии.
Депутаты постоянно предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам. "Отсутствие индексации пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы. Уровень заработных плат большинства работников, достигнувших пенсионного возраста, невысок, подтверждением чему является наличие феномена "трудовой бедности" в России, поэтому они вынуждены рассчитывать на пенсионные выплаты для поддержания уровня жизни", - подчеркивает сенатор Иконников.
Однако, на индексацию потребуются дополнительные средства. По подсчетам сенатора, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году - на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году - на 524,6 миллиарда рублей.
Шестого октября президент России Владимир Путин обсудил с руководителями фракций в Госдуме тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства дал поручение правительству подготовить предложения по ее возобновлению. Тогда же фракция "Единая Россия" направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Предложения "Единой России" предусматривают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий. "В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения", - пояснял первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.
С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составит 6,3 процента, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. В 2022 году пенсии вырастут на 5,9 процента, что в 1,6 раза выше уровня инфляции за 2021 год, в 2023 году - на 5,6 процента, что в 1,4 раза выше уровня инфляции за 2022 год.