Госдума одобрила меры против "черных лесорубов"

Инициаторами выступили сенаторы и депутаты от "Единой России". Документ подготовлен в целях исполнения поручений президента РФ по итогам совещания по лесной проблематике в сентябре. Тогда Владимир Путин заявил о необходимости "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины". Для этого он предлагал запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

Новый закон должен ввести в России достоверный учет и контроль качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, прослеживаемость древесины, контроль сделок с этим ресурсом.

- Мы вводим запрет на пребывание в лесах лиц, которые не вправе использовать леса для заготовки древесины соответствующими машинами и оборудованием, - заявил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - То есть ни у кого не будет возможности сказать, что он прогуливается по лесу с оборудованием для заготовки древесины.

Также он подчеркнул, что в законопроекте предлагается установить запрет на предоставление лесных участков в субаренду, чтобы "исключить лесных рантье".

Кроме того, документ возлагает обязанность на арендаторов лесных участков по тушению пожаров.

Эта реформа призвана положить конец многочисленным злоупотреблениям в лесной отрасли, считает Николай Николаев.