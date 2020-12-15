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15.12.2020 15:59
Рубрика: Власть

Госдума одобрила меры против "черных лесорубов"

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван защитить российский лес от незаконных рубок и бесконтрольного экспорта.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Инициаторами выступили сенаторы и депутаты от "Единой России". Документ подготовлен в целях исполнения поручений президента РФ по итогам совещания по лесной проблематике в сентябре. Тогда Владимир Путин заявил о необходимости "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины". Для этого он предлагал запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Восстанавливать леса по заказу бизнеса смогут лесничества

Новый закон должен ввести в России достоверный учет и контроль качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, прослеживаемость древесины, контроль сделок с этим ресурсом.

- Мы вводим запрет на пребывание в лесах лиц, которые не вправе использовать леса для заготовки древесины соответствующими машинами и оборудованием, - заявил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - То есть ни у кого не будет возможности сказать, что он прогуливается по лесу с оборудованием для заготовки древесины.

Также он подчеркнул, что в законопроекте предлагается установить запрет на предоставление лесных участков в субаренду, чтобы "исключить лесных рантье".

Кроме того, документ возлагает обязанность на арендаторов лесных участков по тушению пожаров.

Эта реформа призвана положить конец многочисленным злоупотреблениям в лесной отрасли, считает Николай Николаев.

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