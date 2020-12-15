Госдума одобрила штрафы за хамство чиновников

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Народные избранники объяснили поддержку инициативы тем, что россияне хотят видеть в представителях власти не "зарвавшихся новых дворян", а тех, кто служит людям.

Согласно поправкам, за оскорбления граждан представителей власти будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае - до двух лет. Также предлагается ввести штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч.

Ко второму чтению решено уточнить основное понятие. Сейчас к ответственности за оскорбление могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную лексику. Однако нецензурщина не охватывает большинство случаев вызывающего поведения чиновников, пояснил Александр Хинштейн. Новая формулировка предполагает, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности, форме". При этом оскорбления в интернете будут приравниваться в плане наказания к публичным.

Документ в версии первого чтения касался лиц, замещающих государственную или муниципальную должность. Ко второму чтению добавили еще и тех, кто находится на "гражданской службе".

Хинштейн рассчитывает, что законопроект станет "серьезным ступором" и заставит чиновников "задуматься, прежде чем позволять себе какие-то непочтительные, оскорбительные, унижающие честь и достоинство реплики", а также недостойное поведение в отношении граждан.

- Каждый чиновник должен понимать, что, идя во власть, работая в государственных структурах, он несет дополнительную ответственность перед нашими гражданам, - подчеркнул автор. - Эта ответственность сегодня будет прописана в законе, через суды любой гражданин может отстоять свою правоту.

Люди, работающие на государство и представляющие интересы государства, должны быть образцом для подражания, уверен Александр Хинштейн.

Важно, что ответственность для чиновника будет наступать и в тех случаях, если он находится не только на своем рабочем месте, но и "в огороде, в очереди и в социальных сетях", пояснил глава комитета.

Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Отметим также, что понятие оскорбления уточняется не только в отношении реплик и поведения чиновников, но и для любых случаев.

Также предлагается установить административную ответственность за клевету в виде штрафа для юр. лиц в размере от 500 тыс. до 3 млн. руб. Под клеветой имеется в виду распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования.