Госдума одобрила возрождение вытрезвителей

С 1 января в России возродят систему вытрезвителей, однако она будет работать по новым правилам. Регионы смогут установить плату для "клиентов" таких учреждений. Законопроект об этом Госдума приняла во втором чтении.

Создавать вытрезвители будут власти регионов, гласит инициатива, которую предложила группа депутатов и сенаторов. И законопроект дает субъектам Федерации широкую свободу в части определения порядка оказания соответствующей помощи гражданам, рассказал председатель Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Он уточнил, что вытрезвители могут быть образованы как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Разрешается взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Но это будут решать именно регионы. По оценке Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем по стране 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.

Один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил коллегам, что инициаторы не видят ничего дурного в том, чтобы с "клиентов" вытрезвителей брали разумную сумму. Предельную плату рассчитают в правительстве.

Предполагается, что вытрезвители они будут создавать на базе органов здравоохранения.

Напомним, что систему вытрезвителей упразднили в 2011 году. И это, по данным авторов проекта, имело плачевные последствия. По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в том числе от переохлаждения на улицах - 8-10 тысяч человек. Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств, говорится в пояснительной записке. Еще одно следствие - рост "нетрезвой" преступности примерно на 35 процентов со времени отмены системы.

Правда, ряд регионов все же возродили вытрезвители, однако они действуют без правовых оснований. И авторы считают, что для их работы должны быть общие правила. Правом их определять, согласно проекту, наделяется кабмин.

Третье чтение документа запланировано на 22 декабря.