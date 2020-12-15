Госдума поддержала проект против пропаганды наркотиков в Сети

Новости

"ЕР" внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии" 16:58
Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа 16:55
Стамбульские отели пустят к себе бездомных 16:54
Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 16:45
В Петербурге половина компаний отправляют работников с ОРВИ на больничный 16:37
Журналисты получили награды за лучшие материалы о строительстве и ЖКХ 16:20
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге 16:15
Проводить освидетельствование судов будет еще одна организация 16:15
В ВОЗ назвали две популярные ошибки в ношении масок 16:13
Прививку от коронавируса сделали сотрудники Сеченовского университета 16:08
Контрольная по истории перед ЕГЭ в этом году не планируется 16:07
ФАС создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туруслуг 16:00
На Кубани инспекторов ГИБДД заподозрили во взятках на 1 млн рублей 16:00
В Севастополе два раза продали квартиры в новостройке 15:50
Более 800 тысяч медработников получили выплаты за ноябрь 15:49
Мурашко: Почти 80% пациентов лечатся от коронавируса амбулаторно 15:49
ВОЗ надеется взять под контроль эпидемию коронавируса в 2021 году 15:46
В Киеве произошла потасовка протестующих с полицией 15:35
В Петербург поставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 15:32
В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 16:41
Рубрика: Власть

Госдума поддержала проект против пропаганды наркотиков в Сети

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к потреблению наркотиков. Максимальный срок будет грозить при наступлении тяжелых последствий.

Авторами проекта выступили депутаты разных фракций, включая главу комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Госдума одобрила возрождение вытрезвителей

За склонение к наркотикам в интернете будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, лишение свободы составит от 12 до 15 лет.

Как сообщил журналистам Василий Пискарев, в поле зрения комиссии попали многочисленные материалы, основная цель которых - возбудить интерес молодых людей и подростков к употреблению наркотиков. В качестве примера он привел "Радио Свобода", которое вело в интернете трансляцию несогласованной акции по легализации марихуаны в 2019 году в Санкт-Петербурге. "Вопиющим фактом склонения к употреблению наркотиков являлась массовая раздача участникам акции семян марихуаны", - отметил депутат.

По оценке комиссии, Запад развернул против России кампанию по увеличению количества наркоманов. Методом для этого стали попытки формирования у детей и молодежи терпимого отношения к потреблению наркотиков. А ведь это представляет прямую угрозу демографическому росту, подчеркнул Пискарев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие