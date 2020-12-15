Госдума поддержала проект против пропаганды наркотиков в Сети

Авторами проекта выступили депутаты разных фракций, включая главу комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.

За склонение к наркотикам в интернете будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, лишение свободы составит от 12 до 15 лет.

Как сообщил журналистам Василий Пискарев, в поле зрения комиссии попали многочисленные материалы, основная цель которых - возбудить интерес молодых людей и подростков к употреблению наркотиков. В качестве примера он привел "Радио Свобода", которое вело в интернете трансляцию несогласованной акции по легализации марихуаны в 2019 году в Санкт-Петербурге. "Вопиющим фактом склонения к употреблению наркотиков являлась массовая раздача участникам акции семян марихуаны", - отметил депутат.

По оценке комиссии, Запад развернул против России кампанию по увеличению количества наркоманов. Методом для этого стали попытки формирования у детей и молодежи терпимого отношения к потреблению наркотиков. А ведь это представляет прямую угрозу демографическому росту, подчеркнул Пискарев.