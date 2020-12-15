Губернатор Токио: Олимпиада состоится при любых обстоятельствах

Летняя Олимпиада в Токио состоится при любых обстоятельствах. С таким заявлением выступила губернатор мегаполиса Юрико Коикэ.

Столичный градоначальник не видит обстоятельств, которые могут привести к отмене состязаний, передает агентство AFP. Коикэ-сан отметила, что турнир в Токио скажется на проведении зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году и летних Играх в Париже в 2024 году.

По словам токийского губернатора, большинство представителей местного населения выступает за отмену состязаний, однако опасения граждан можно преодолеть.

"Японская общественность и жители Токио смотрят на текущую ситуацию. Мы же готовимся к будущему", - заявила Юрико Коикэ. Она убеждена, что во всем мире проведение Олимпиады в Токио рассматривают как будущую победу человечества над коронавирусом.

По данным социологических опросов, которые приводит телерадиокомпания NHK, большинство японцев считают необходимым отменить проведение летней Олимпиады в Токио. Отказаться от планов организации ОИ, в частности, призывали 32 процента респондентов. При этом 31 процент участников исследования выступил за очередную отсрочку турнира. На открытии спортивных соревнований настаивают 27 процентов опрошенных, что на 13 процентов ниже аналогичных показателей за октябрь.