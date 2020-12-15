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15.12.2020 21:25
Рубрика: Культура

"Яндекс.Музыка" подсчитал, каких исполнителей в 2020 г. слушали охотнее всего

Текст: Александр Алексеев
Музыкальный сервис "Яндекс.Музыка" подсчитал, каких исполнителей в России слушали охотнее всего. Самой востребованной песней стала "Девочка, танцуй" дуэта Artik & Asti - танцевальная, мелодичная и немного грустная. Спетая украинцами Анной Дзюбой и Артемом Умрихиным (настоящие имена артистов) про несчастную любовь еще в 2019 году, но оказавшаяся столь востребованной и в 2020-м. При этом слова "Девочка танцуй, все пройдет так скоро, разгоняй тоску - он того не стоит" для кого-то были уже не только про личные отношения…
Фото: VALERIE MACON / AFP
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Имена остальных лидеров хит-парада мало кого удивят. Самым прослушиваемым российским исполнителем стал Моргенштерн. Зарубежным - Weekend. У женщин соответственно, Zivert и Билли Айлиш.

Причем, победе бывшей стюардессы Юлии Зиверт немало способствовал дуэт с Бастой "Неболей". И хотя премьер в этом году у нее было немало, именно этот хит, равно как и "ЯТЛ" оказались определяющими для столь быстрого утверждения в высшей песенной лиги России. Ведь Zivert победила и в номинации, которая есть только на "Яндексе": в голосовом сервисе "Спроси у Алисы" - из всех исполнителей чаще всего искали именно ее. Да и составляя плей-лист в дорогу, большинство выбирали как раз песни Zivert.

Стоит отменить также победу Клавы Коки в номинации "Прорыв года". В первую очередь благодаря хиту "Покинула чат" и дуэту с Niletto - "Краш". Впрочем, в этой номинации стоит обратить внимание на проекты "Тайпан и Агунда" и Cream Coda.

"Тренд на русскоязычную музыку набирал обороты несколько лет. В 2020 году это уже превратилось в новую реальность: доля русскоязычных треков в топ-100 чарта еще никогда не была такой высокой. В индустрию приходит все больше талантливых артистов, которые пишут музыку, близкую и понятную русскому слушателю", - рассказал заместитель главного редактора "Яндекс.Музыки" Олег Лузин.

Кстати, наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали: коронавирус, дети, родители и компьютерные игры.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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