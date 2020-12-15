"Яндекс.Музыка" подсчитал, каких исполнителей в 2020 г. слушали охотнее всего

Имена остальных лидеров хит-парада мало кого удивят. Самым прослушиваемым российским исполнителем стал Моргенштерн. Зарубежным - Weekend. У женщин соответственно, Zivert и Билли Айлиш.
Причем, победе бывшей стюардессы Юлии Зиверт немало способствовал дуэт с Бастой "Неболей". И хотя премьер в этом году у нее было немало, именно этот хит, равно как и "ЯТЛ" оказались определяющими для столь быстрого утверждения в высшей песенной лиги России. Ведь Zivert победила и в номинации, которая есть только на "Яндексе": в голосовом сервисе "Спроси у Алисы" - из всех исполнителей чаще всего искали именно ее. Да и составляя плей-лист в дорогу, большинство выбирали как раз песни Zivert.
Стоит отменить также победу Клавы Коки в номинации "Прорыв года". В первую очередь благодаря хиту "Покинула чат" и дуэту с Niletto - "Краш". Впрочем, в этой номинации стоит обратить внимание на проекты "Тайпан и Агунда" и Cream Coda.
"Тренд на русскоязычную музыку набирал обороты несколько лет. В 2020 году это уже превратилось в новую реальность: доля русскоязычных треков в топ-100 чарта еще никогда не была такой высокой. В индустрию приходит все больше талантливых артистов, которые пишут музыку, близкую и понятную русскому слушателю", - рассказал заместитель главного редактора "Яндекс.Музыки" Олег Лузин.
Кстати, наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали: коронавирус, дети, родители и компьютерные игры.