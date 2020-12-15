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15.12.2020 10:52
Рубрика: Общество

Исследование: Вырос интерес взрослых к самообразованию

Текст: Мария Агранович
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

За последние пять лет доля взрослого населения России (от 25 до 64 лет), которое продолжает учится самостоятельно, увеличилась с 21 до 37 процентов. Такие данные приводятся в социологическом исследовании Высшей школы экономики, проведенного в рамках проекта "Мониторинг экономики образования".

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
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Тема непрерывного образования сегодня - в топе. И, как выясняется, учиться можно и модно не только в вузах, но и самостоятельно, выбирая из множества курсов и программ, как очных, так и онлайн.

Те, кому от 25 до 44 лет, чаще проявляют инициативу к самостоятельному обучению, чем представители старшего поколения., отмечают авторы исследования. Но если не сравнивать, а посмотреть только на возрастную группу "55-65", окажется, что показатели за пять лет выросли почти втрое, и сегодня "самообразовывается" почти треть этой группы (пять лет назад таких было чуть больше 12 процентов).

Активное самообразование людей старшего поколения может быть следствием двух факторов, считают исследователи. Во-первых, политика активного долголетия позволяет вовлекать эту возрастную группу в различные образовательные инициативы. Во-вторых, развитие цифровой экономики меняет привычные нам задачи и способы их решения, требуя освоения цифровых навыков. Это стимулирует старшее поколение адаптироваться к меняющимся условиям и получать новые общие и специальные знания.

Кстати, "цифра" меняет и подходы к самообразованию: люди стали чаще использовать материалы, найденные в интернете, реже - печатную литературу.

Число тех, кто получает образование самостоятельно, значительно выросло среди людей с высшим образованием - с 33 процентов в 2015 году до 60 процентов в 2019-м. Среди получивших образование не выше среднего изменения гораздо скромнее: с 15 до 22 процентов соответственно.

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Согласно результатам исследования, личная мотивация к самостоятельному получению знаний превалирует над профессиональной. Однако именно повышение требований со стороны работодателя и изменения на рынке труда - более сильные мотиваторы к освоению новых навыков.

Парадоксально, но безработные или те, кто ищет работу, в целом менее активны в плане саморазвития, чем работающие люди: 32 процента против 43. Среди временно безработных, которые не хотят работать, доля занимающихся самообразованием еще ниже - 14 процентов.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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