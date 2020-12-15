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15.12.2020 19:22
Рубрика: В мире

Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Южная Корея стала первой в мире страной, где по всей территории на рейсовых городских автобусах стал доступен бесплатный беспроводной интернет.

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images
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Небольшая торжественная церемония завершения реализации соответствующей программы прошла в одном из рейсовых автобусов в центре Сеула, на котором проехались министр науки, технологий и телекоммуникаций Чхве Ги Ён, а также депутаты от правящей Демократической партии "Тобуро" Чо Чжон Сик и Чо Сын Нэ.

Как отмечается в пресс-релизе миннауки Республики Корея, программа оснащения всех городских автобусов страны бесплатным беспроводным интернетом стартовала в 2018 г. и 14 декабря текущего года она было полностью завершена. Отныне на абсолютно всех рейсовых городских автобусах во всех регионах Кореи пассажиры могут воспользоваться бесплатным интернетом. Как подчеркнуто в документе, Корея стала первой на планете страной с подобной услугой на всех рейсовых автобусах.

Согласно данным ведомства, всего по городским маршрутам Кореи курсирует 35 006 автобусов. Оснащение соответствующим оборудованием на 29 100 автобусах на себя взяло центральное правительство Южной Кореи, а на 5906 автобусах - органы местной власти.

Подведены уже и предварительные данные по частоте использования беспроводного интернета в тех автобусах, где он был доступен. В среднем на каждом автобусе за месяц подобной услугой воспользовались 1228 человек, объем обмена данными составил 55,3 гигабайта/месяц на автобус.

Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT
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По словам представителя министерства науки Республики Корея, за последующие три года положительный экономический эффект от использования бесплатным интернетом в автобусах должен составить около 220 млрд. вон (ок. 200 млн долл.). "Мы ожидаем, что экономический эффект более чем в четыре раза превысит расходы по обслуживанию сети и оборудования за три года", - отметил чиновник.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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