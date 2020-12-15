К 2025 году технологические трансформации в компаниях приведут к глобальным изменениям бизнес-задач и структуры рабочих мест.

Таковы выводы исследования The Future of Jobs 2020 от Всемирного экономического форума. Обновятся 40 процентов профессиональных навыков, которые требуются для выполнения той или иной работы на конкретных должностях. Каждому второму сотруднику придется пройти переквалификацию.

Внедрение новых технологий и перераспределение работы между людьми и машинами приведет к сокращению 85 миллионов рабочих мест, но на смену им придут 97 миллионов новых. По мнению работодателей, они будут более адаптированы к новым технологическим реалиям с точки зрения взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами.

Изменятся и требования работодателей. По мнению экспертов, самыми востребованными навыками станут критическое мышление и способность к анализу, умение решать проблемы, навыки самоорганизации, способность к активному обучению, а также психологическая и стрессоустойчивость, гибкость.

Служба исследований hh.ru спросила работодателей, какие навыки, встречающиеся у кандидатов, они считают наиболее важными в соискателях в 2020 году. Наиболее значимым навыком, по мнению российских работодателей, является взаимодействие с людьми - он получил почти 9 баллов из 10. Гибкость ума и клиентоориентированность делят между собой второе место с 8,5 балла. Последнюю строчку со средним баллом 5,7 занимает умение управлять людьми.

У кандидатов чаще встречается тот же навык - взаимодействие с людьми (3,3 балла из 5). Реже всего, по мнению работодателей, соискатели способны комплексно решать проблемы (2,3 балла из 5).

Внедрение новых технологий приведет к сокращению 85 миллионов рабочих мест

Рекрутеры отмечают важность самообразования и саморазвития, нацеленные на то, чтобы развить в человеке способность к многозадачности, умение приспособиться к быстроменяющимся реалиям и решать нестандартные задачи. Неизбежная роботизация и автоматизация сможет заменить человека там, где требуется лишь выверенная последовательность действий по определенному алгоритму или образцу. А вот для решения более сложных задач по-прежнему будут нужны люди. Это коснется таких сфер, как, например, финансы, банковское дело и страхование.

Технологии влияют и на баланс рынка труда. "Мир увидит большие изменения в сфере занятости: бизнес уже привык к работе с удаленными сотрудниками, теперь будет гораздо проще и выгоднее нанимать сотрудников из других регионов, в том числе в формате фриланса, - отметил управляющий партнер IT-холдинга TalentTech Андрей Митюков. - Маховик уберизации создаст сотни миллионов рабочих мест в различных областях. Дефицит рабочей силы сгладят автоматизация, роботизация и машинное обучение".

По мнению эксперта, их стоит рассматривать не как замену человеку, а как усилитель компетенций. Те компании, которые подготовились и внедрили цифровые инструменты, обучили людей принципам удаленной работы, а также те специалисты, которые научились быть эффективными в цифровой среде, выиграют и останутся конкурентоспособными в новой реальности.

Персональная эффективность выходит на первый план.

Речь идет не только о способности решать нестандартные задачи, смотреть на проблему под разными углами, но и о постоянном самообучении, "прокачивании" своих способностей.

"Современному работнику придется либо менять сферу деятельности, либо осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованным в своей профессии или успевать за ее трансформацией, - считает руководитель службы исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Мария Игнатова. - Поэтому на первый план в требованиях рекрутеров все чаще выходят именно soft skills: креативность, навыки общения и коммуникаций, восприятие нового, командное взаимодействие и прочее".

По данным Всемирного экономического форума, число работников, обучающихся по собственной инициативе, увеличилось в 4 раза, а количество работодателей, предоставляющих такую возможность, выросло в 5 раз. Число обучающихся в рамках госпрограмм увеличилось в 9 раз. При этом наметились совершенно разные образовательные стратегии: если безработные заинтересованы в получении знаний в области анализа данных, компьютерных наук и информационных технологий, то работающие по найму предпочитают курсы личностного развития.

Работодатели только приветствуют стремление сотрудников к постоянному обучению. Нередко они являются и инициаторами, и спонсорами программ, направленных как на повышение квалификации персонала, так и программ личностного роста. Согласно отчету, большинство работодателей признают ценность инвестиций в человеческий капитал. Две трети опрошенных компаний (66 процентов) рассчитывают уже в первый год получить возврат инвестиций в повышение квалификации и переквалификацию сотрудников. Только 17 процентов работодателей не уверены в том, что смогут вернуть свои инвестиции.

Прогнозам футурологов, которые предрекают полную замену человеческих профессий роботами и умными машинами, по мнению экспертов, не суждено сбыться.

"О полном исчезновении профессии можно говорить только в том случае, когда человеческий труд будет полностью заменен роботом или машиной, но реальность такова, что совсем отказаться от человека и главное - от его интеллекта невозможно, - уверена Мария Игнатова. - На примере таких профессий, как таксист или прачка, мы видим, что первые пересели с лошадиных повозок на автомобили, а вторые стали работать в химчистках вместо дворянских поместий. Сама суть оказываемой услуги никуда не исчезла, лишь затрачиваемый на это труд значительно упростился или частично автоматизировался".