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15.12.2020 15:01
Рубрика: В мире

Как антикоронавирусные меры разлучают итальянцев на Рождество

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Накануне долгожданных праздников, которые итальянцы привыкли проводить в кругу большой и дружной семьи, по вине неутихающей пандемии жители одного из домов в регионе Умбрия оказались в казусной ситуации.

Совет министров Италии 3 декабря принял очередной антивирусный декрет, согласно которому на Рождество и Новый год будет введен запрет на передвижение между регионами и муниципалитетами. Указ рискует внести сумятицу в жизнь многих жителей Апеннин, не только проживающих неподалеку друг от друга, но и на одной жилплощади. Так, муж и жена, Марианджела и Раффаэле, чье жилище находиться на стыке двух деревень в провинции Терни, как законопослушные граждане будут вынуждены заполнять бланк автодекларации для перехода из одной комнаты в другую. Ведь их гостиная находится в Кастель Викардо, а кухня уже в Аллероне.

Фото: Elletra Pr
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В похожем положении оказались сестры Сильвана и Дива Поссьеди, которые живут напротив друг друга на Виа Мадзини. Женщины пока до конца не понимают, как быть с разделяющей их "демаркационной линией". Растерянные родственники, которые тем не менее стараются относиться к происходящему с юмором, всерьез подумывают о том, чтобы поставить праздничный стол прямо на границе двух муниципалитетов.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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