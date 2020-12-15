Как антикоронавирусные меры разлучают итальянцев на Рождество

Накануне долгожданных праздников, которые итальянцы привыкли проводить в кругу большой и дружной семьи, по вине неутихающей пандемии жители одного из домов в регионе Умбрия оказались в казусной ситуации.

Совет министров Италии 3 декабря принял очередной антивирусный декрет, согласно которому на Рождество и Новый год будет введен запрет на передвижение между регионами и муниципалитетами. Указ рискует внести сумятицу в жизнь многих жителей Апеннин, не только проживающих неподалеку друг от друга, но и на одной жилплощади. Так, муж и жена, Марианджела и Раффаэле, чье жилище находиться на стыке двух деревень в провинции Терни, как законопослушные граждане будут вынуждены заполнять бланк автодекларации для перехода из одной комнаты в другую. Ведь их гостиная находится в Кастель Викардо, а кухня уже в Аллероне.

В похожем положении оказались сестры Сильвана и Дива Поссьеди, которые живут напротив друг друга на Виа Мадзини. Женщины пока до конца не понимают, как быть с разделяющей их "демаркационной линией". Растерянные родственники, которые тем не менее стараются относиться к происходящему с юмором, всерьез подумывают о том, чтобы поставить праздничный стол прямо на границе двух муниципалитетов.