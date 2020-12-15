Очень полезное для многих дачников и садоводов разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Спор, который изучала высокая судебная инстанция, касался весьма болезненного и непростого вопроса - оформления наследства на дачные сотки. Причем речь про те земельные участки, которые считаются "старыми", полученными много лет назад, и у которых есть проблема с документами.

Чтобы оформить на себя землю, которую выдали когда-то дедушке под огород, приходится преодолевать барьеры. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Суть проблемы в следующем. В нашей стране огромное количество земельных участков, которые во времена Советского Союза давали своим работникам фабрики, заводы и другие самые разные предприятия и организации. На часть таких участков документов либо совсем нет, либо пожелтевшие бумажки давно и безнадежно устарели.

Многие предприятия, что выделяли своим сотрудникам сотки под огороды, давно прекратили свое существование. Уничтожены и их архивы.

Безусловно, с таких участков граждан никто не выгоняет, но и ничего сделать с подобными сотками люди не могут - ни продать, ни подарить, ни завещать. Более того, если по градостроительным планам сотки отходят местной власти под новые объекты, выкупают землю лишь у тех, у кого сотки законные.

Отсутствие положенных документов у владельцев таких соток постоянно рождают проблемы. Главная - как зарегистрировать право собственности на такой участок.

Наша история началась в Ленинградской области, где некий гражданин получил в 1991 году от исполкома сельсовета народных депутатов Приозерского района участок площадью 6 соток под огород. Земля была предоставлена без права возведения каких-либо строений.

В 2015 году собственник шести соток скончался. Но за год до этого садовод завещал все свое имущество дочери. Когда же наследница пришла к нотариусу, тот отказал в оформлении наследственных прав на землю. Причина - отсутствие правоустанавливающих документов. Тогда наследница пошла в суд. Она подала на администрацию муниципального образования Приозерского района иск о признании права собственности на земельный участок "в порядке наследования".

Но в суде наследнице не повезло. Приозерский городской суд Ленинградской области отказал ей в иске. Отказ женщина оспорила. Но ей снова не повезло - Ленинградский областной суд согласился с первой инстанцией.

При отсутствии сведений о праве на участок он считается предоставленным на праве собственности

Местные суды дружно решили, что участок предоставлен был отцу истицы во временное пользование, а право постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения у наследодателя не возникло. Суды сделали вывод, что нет оснований для признания за гражданкой права собственности в порядке наследования на спорный земельный участок.

Пришлось наследнице идти дальше. И она обратилась в Верховный суд. Там материалы спора внимательно изучили и с аргументами заявительницы согласились.

Верховный суд РФ обратил внимание, что решение исполнительного комитета о предоставлении участка не содержит каких-либо сведений о виде права, на котором он предоставлен. При этом в абзаце 1 пункта 9.1 статьи 3 закона о введении в действие Земельного кодекса сказано следующее: если земля предоставлена до 25 октября 2001 года для ведения огородничества или садоводства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, можно зарегистрировать право собственности на нее.

Исключение составляют случаи, когда в соответствии с федеральным законом такой участок не может предоставляться в частную собственность. Значит, отметил Верховный суд, местному суду для правильного разрешения спора следовало установить, имеются или нет предусмотренные федеральным законом ограничения для предоставления земли в частную собственность.

А этого вопроса городской суд не задавал. А поскольку этого не было сделано, то Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила все принятые решения нижестоящих судов. Дело о споре за шесть соток Верховный суд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Эксперты считают, что решений, аналогичных принятому Приозерским горсудом, у нас возникает немало. Поэтому разъяснение Верховного суда особенно важно. Ведь подобными решениями местные суды нарушают материальный закон и приходят к ошибочному выводу: поскольку участок находился во временном пользовании, у наследодателя не возникло право собственности на него.

Верховный суд специально для подобных случаев подчеркнул: при отсутствии информации о праве, на котором гражданин владеет участком, и запрета предоставления его в частную собственность спорный земельный участок должен считаться предоставленным человеку на праве собственности.