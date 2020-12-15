Как правильно выбирать и составлять сладкие новогодние подарки

Традиционные сладкие новогодние подарки детям нужно приобретать только в официальных местах торговли - в магазинах, супермаркетах, на рынках, советуют специалисты Роспотребнадзора.

При выборе сладкого угощения нужно прежде всего обратить внимание на срок годности. Он устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав набора. Необходимо выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут свежими.

При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров). Стоит обратить внимание и на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Детям их давать нежелательно. Не рекомендуется покупать детям и леденцы.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два лакомства самые полезные - в них мало сахара и содержится пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

Если в наборе находится игрушка, то она должна быть в отдельной упаковке. При этом игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу - это достаточно сильные аллергены. Не может игрушка для малышей изготавливаться из стекла и других бьющихся материалов, а также мелких деталей, в том числе размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.