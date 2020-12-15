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15.12.2020 11:39
Рубрика: Общество

Как правильно выбирать и составлять сладкие новогодние подарки

Текст: Ольга Игнатова
Традиционные сладкие новогодние подарки детям нужно приобретать только в официальных местах торговли - в магазинах, супермаркетах, на рынках, советуют специалисты Роспотребнадзора.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

При выборе сладкого угощения нужно прежде всего обратить внимание на срок годности. Он устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав набора. Необходимо выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут свежими.

Фото: MaleWitch / istockphoto.com
"РГ"-советы: Как купить подарки к Новому Году, не разорившись

При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров). Стоит обратить внимание и на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Детям их давать нежелательно. Не рекомендуется покупать детям и леденцы.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два лакомства самые полезные - в них мало сахара и содержится пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

Если в наборе находится игрушка, то она должна быть в отдельной упаковке. При этом игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу - это достаточно сильные аллергены. Не может игрушка для малышей изготавливаться из стекла и других бьющихся материалов, а также мелких деталей, в том числе размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

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