Как страны Европы ужесточают ограничительные меры перед Рождеством

Новости

В центре Москвы совершено нападение на военнослужащего 00:22
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19 за неделю 00:18
Лукашевич: Госдеп не прокомментировал нападение на российских журналистов в США 15.12.2020
От коронавируса умер художник, поэт и музыкант Свен Гундлах 15.12.2020
Как кинематографисты распределят 4,2 млрд рублей из резервного фонда 15.12.2020
ФАС проведет внеплановые проверки по снижению цен на продукты 15.12.2020
Вышел трейлер нового документального фильма о Билли Айлиш 15.12.2020
Власти Москвы: Предпосылок для тотального локдауна нет 15.12.2020
Минцифры предлагает отсрочить требования "закона Яровой" 15.12.2020
Дополнительных антиковидных ограничений на праздники в Москве не будет 15.12.2020
Российской рыбе открыли экспорт в Египет 15.12.2020
Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России 15.12.2020
Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль 15.12.2020
СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас 15.12.2020
Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске 15.12.2020
За сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID 147 военнослужащих 15.12.2020
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта 15.12.2020
Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены 15.12.2020
Куинси Промеса выпустили на свободу 15.12.2020
КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 15.12.2020
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 15.12.2020
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 15.12.2020
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 15.12.2020
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 15.12.2020
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 15.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 23:38
Рубрика: В мире

Как страны Европы ужесточают ограничительные меры перед Рождеством

Текст: Максим Макарычев
Ряд европейских стран объявили об ужесточении ограничительных мер во время пандемии коронавируса перед Рождеством после всплеска количества заражений в последние недели.

В Нидерландах во вторник введен пятинедельный карантин - самый строгий комплекс мер, объявленных в этой стране с начала пандемии. Второстепенные магазины, кинотеатры, парикмахерские и тренажерные залы были закрыты, а школы последуют их примеру в среду. Голландцам также сказали воздержаться от бронирования несущественных поездок за границу до середины марта, сообщает ВВС. Ограничения будут немного ослаблены на три дня перед Рождеством, когда голландским семьям разрешат принимать трех гостей вместо двух.

Фото: Reuters
Система здравоохранения Польши не выдержала испытания коронавирусом

Со среды в Германии будет введена жесткая изоляция после того, как количество заражений достигло рекордного уровня в последние дни, приблизившись к 30 тысячам случаев за день. В Германии со среды закроются школы и магазины второстепенной торговли. Рестораны, бары и развлекательные центры здесь закрыты с ноября. Новый режим изоляции в Германии продлится с 16 декабря по 10 января, но к Рождеству произойдет небольшое ослабление, когда одна семья сможет принять максимум четырех близких членов семьи.

Франция отменила национальную изоляцию, но правительство страны заявило, что уровень заражения не снизился в достаточной степени для дальнейшего ослабления мер. Театры и кинотеатры останутся закрытыми, как и бары и рестораны. Также с 20.00 до 06.00 будет введен общенациональный комендантский час. Комендантский час будет отменен в канун Рождества, но не в канун Нового года.

В Испании также наблюдается рост числа инфекций, и высокопоставленный чиновник здравоохранения Фернандо Симон предупредил о "деликатной" ситуации перед Рождеством. Правительство Испании во вторник утвердило свод правил на период с 23 декабря по 6 января. В частности, перемещение между провинциями разрешат при условии, что люди навещают друзей и родственников, а общественные собрания будут ограничены до 10 человек.

Лондон собирается перейти на самый высокий уровень ограничительных мер, поскольку в британской столице с население в 9 миллионов человек по-прежнему растет число случаев заболевания. В некоторых районах Лондона число случаев заболевания увеличилось более чем на 40% за недельный срок, а в некоторых районах близлежащего графства Эссекс число инфекций увеличилось до 78%. Ограничения третьего уровня вступают в силу в среду утром. Они затронут все 32 района Лондона и лондонский Сити (центральный финансовый район с отдельным управлением). Со среды пабы, кафе и рестораны должны закрыться, если они не предлагают услуги еды на вынос или доставку. Кроме того, не будут работать развлекательные заведения, включая театры и кинотеатры. Объявив об этом шаге в парламенте, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что представителями органов здравоохранения была выявлена новая мутация вируса, который может быть связан с более быстрым распространением инфекции на юго-востоке Англии.

Фото: Carlo Hermann / AFP
Как антикоронавирусные меры разлучают итальянцев на Рождество

Между тем, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено 21 декабря провести консультации, чтобы обсудить, следует ли внедрять вакцину Pfizer-BioNTech, разработанную в Германии, во всем блоке. Эта вакцина уже одобрена регулирующими органами Британии и США. Изначально собрание планировалось провести 29 декабря, но оно было перенесено на более раннюю дату из-за давления со стороны государств-членов и увеличения количества случаев инфицирования.

В мире Европа Франция В мире Европа Нидерланды В мире Европа Германия В мире Европа Испания В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны"
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек