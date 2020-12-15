Как страны Европы ужесточают ограничительные меры перед Рождеством

В Нидерландах во вторник введен пятинедельный карантин - самый строгий комплекс мер, объявленных в этой стране с начала пандемии. Второстепенные магазины, кинотеатры, парикмахерские и тренажерные залы были закрыты, а школы последуют их примеру в среду. Голландцам также сказали воздержаться от бронирования несущественных поездок за границу до середины марта, сообщает ВВС. Ограничения будут немного ослаблены на три дня перед Рождеством, когда голландским семьям разрешат принимать трех гостей вместо двух.

Со среды в Германии будет введена жесткая изоляция после того, как количество заражений достигло рекордного уровня в последние дни, приблизившись к 30 тысячам случаев за день. В Германии со среды закроются школы и магазины второстепенной торговли. Рестораны, бары и развлекательные центры здесь закрыты с ноября. Новый режим изоляции в Германии продлится с 16 декабря по 10 января, но к Рождеству произойдет небольшое ослабление, когда одна семья сможет принять максимум четырех близких членов семьи.

Франция отменила национальную изоляцию, но правительство страны заявило, что уровень заражения не снизился в достаточной степени для дальнейшего ослабления мер. Театры и кинотеатры останутся закрытыми, как и бары и рестораны. Также с 20.00 до 06.00 будет введен общенациональный комендантский час. Комендантский час будет отменен в канун Рождества, но не в канун Нового года.

В Испании также наблюдается рост числа инфекций, и высокопоставленный чиновник здравоохранения Фернандо Симон предупредил о "деликатной" ситуации перед Рождеством. Правительство Испании во вторник утвердило свод правил на период с 23 декабря по 6 января. В частности, перемещение между провинциями разрешат при условии, что люди навещают друзей и родственников, а общественные собрания будут ограничены до 10 человек.

Лондон собирается перейти на самый высокий уровень ограничительных мер, поскольку в британской столице с население в 9 миллионов человек по-прежнему растет число случаев заболевания. В некоторых районах Лондона число случаев заболевания увеличилось более чем на 40% за недельный срок, а в некоторых районах близлежащего графства Эссекс число инфекций увеличилось до 78%. Ограничения третьего уровня вступают в силу в среду утром. Они затронут все 32 района Лондона и лондонский Сити (центральный финансовый район с отдельным управлением). Со среды пабы, кафе и рестораны должны закрыться, если они не предлагают услуги еды на вынос или доставку. Кроме того, не будут работать развлекательные заведения, включая театры и кинотеатры. Объявив об этом шаге в парламенте, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что представителями органов здравоохранения была выявлена новая мутация вируса, который может быть связан с более быстрым распространением инфекции на юго-востоке Англии.

Между тем, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено 21 декабря провести консультации, чтобы обсудить, следует ли внедрять вакцину Pfizer-BioNTech, разработанную в Германии, во всем блоке. Эта вакцина уже одобрена регулирующими органами Британии и США. Изначально собрание планировалось провести 29 декабря, но оно было перенесено на более раннюю дату из-за давления со стороны государств-членов и увеличения количества случаев инфицирования.