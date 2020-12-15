В Ростове-на-Дону, Городе воинской славы, более сотни улиц и переулков названы в честь Великой Победы ее героев. Каждый день ростовчане ходят по улицам Еременко, Малиновского, Жукова, гуляют в парке имени Вити Черевичкина или сквере Сергея Тюленина... А самые широкие проспекты названы в честь юбилейных дат Победы. Сейчас все эти улицы приобретают красивый и ухоженный вид: отремонтирована проезжая часть, проложены тротуары, на газонах высажены цветы. По таким дорогам удобно ездить и просто гулять.
Будущее айтишников начинается в "IT-кубах"
IT-отрасль - одна из наиболее востребованных в нашей стране. Именно поэтому в России созданы центры цифрового развития детей "IT-Куб" - в них опытные наставники и компании - лидеры IT-рынка на бесплатной основе учат школьников программированию, VR/AR разработкам, программированию роботов, созданию нейросетевых моделей. Они уже работают в Ижевске, Вологде, Калининграде и других городах страны. Первый в регионе "IT-Куб" открылся и в Барнауле.
Ежегодно здесь будут обучать не менее 450 ребят, и еще более полутора тысяч получат приглашения для участия в олимпиадах, конкурсах и мастер-классах.
- Уникальный для нашего края центр мы открыли благодаря федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", - отметила замминистра образования и науки Алтайского края Галина Синицина. - Он создан на базе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. В нем будут бесплатно заниматься по шести основным направлениям дети в возрасте от семи до восемнадцати лет.
Сегодня цифровыми технологиями должен владеть каждый. По словам проректора Алтайского аграрного университета Евгения Попова, даже в сельском хозяйстве тракторами и комбайнами можно управлять с помощью компьютера, а урожай на полях оценивать с квадрокоптера.
"Мы с вами живем в такое время, когда самые фантастические идеи прямо на глазах превращаются в реальные вещи, - подчеркнул Евгений Попов.
- В важности цифровых технологий наших детей убеждать не нужно, - уверена мама одного из будущих учеников Елена Ковшова. - Они проводят очень много времени в гаджетах, а нам, родителям, хочется, чтобы это принесло им пользу. Учеба в таких "IT-Кубах" как раз дает ребятам предпрофессиональную подготовку, которая поможет им в будущем с выбором профессии.
Барнаульский старшеклассник Егор Бедак с удовольствием осваивает программирование в "IT-Кубе", ему там очень нравится.
Памятники в свободном доступе
Оцифровка ведется также и в 10 региональных библиотеках. Среди них Иркутская областная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского, которая одной из первых включилась в нацпроект. Само сканирование книги - не менее серьезный процесс, требования к оформлению материалов очень высокие. Но иркутянам помог большой опыт оцифровки изданий, в том числе редких, для собственной электронной библиотеки.
На портале "Книжные памятники" уже доступно уникальное книжное собрание сибирских Колывано-Воскресенских горных заводов. Как рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) Светлана Тарасова, в 2019 году оцифровано 50 уникальных экземпляров из фонда отдела ценных и редких книг, в 2020-м - еще более 50 книг, которые относятся к "русским книгам гражданской печати 18 века (до 1830 года)".
- Оцифровка книжных памятников - приоритет, потому что эти книги находятся под особой охраной государства, - отметила Светлана Тарасова. - В силу их возраста нам приходится изымать книги из обращения, реставрировать, восстанавливать, затем снова помещать в специальные бескислотные капсулы, оцифровывать.
Это делается в том числе для того, чтобы любой человек, где бы не находился, мог бы познакомиться с раритетами.
"Я теперь знаю, как лучше ухаживать за больными"
Зоя Степановна взмахивает руками и улыбается:
- Думала, ну что больному мужу надо? Внимание да забота. Ан нет... Оказывается, у многих простых вещей - свои секреты. Вот и меня на старости лет учили, как ухаживать лучше за моим любимым Григорием Дмитриевичем. Приехал специалист из "Школы ухода", показал, как правильно проводить гигиенические процедуры, пользоваться специальным оборудованием, подсказал, какие средства реабилитации нужно приобрести... Очень благодарна этому. Новые навыки нам заметно облегчили жизнь.
И таких благодарных людей, как Зоя Воронова, в Алтайском крае уже десятки. Хотя "Школы ухода" тут открылись благодаря нацпроекту "Демография" лишь два месяца назад. Их пока две - в Новоалтайске и Заринске, но к 2024 году сеть таких школ должна охватывать всю территорию края.
- Цель проекта - улучшить жизнь пожилым и инвалидам, - рассказывает директор комплексного центра соцобслуживания населения Новоалтайска Алена Егошина. - Здесь обучают тонкостям долговременного ухода не только социальных работников, но и родственников. Получив знания и навыки, они могут взять в пункте проката необходимые средства реабилитации - ходунки, специальные кровати, матрасы, кресла-каталки, чтобы обеспечить передвижение маломобильного родственника.
Помогают и правильно выстроить отношения с пожилыми и тяжелобольными. "Мы учим понимать психологию таких людей, находить эмоциональные и физические ресурсы для ухода за ними", - поясняет психолог Мария Панкрашева.
Более того, соцработники планируют обойти все семьи, где проживают пожилые и инвалиды. "Мы надеемся, что благодаря таким школам они будут активнее осваивать методики ухода за пожилыми и инвалидами. Ведь многие просто не знают о специальном оборудовании, которое помогает облегчить уход, избежать осложнений и тяжелых последствий у подопечных", - подчеркнула Алена Егошина.
Показательно: после занятий в школе в пункте проката Заринска почти не осталось средств реабилитации. По словам директора комплексного центра социального обслуживания населения Марины Пузыревой, все роздано в ухаживающие семьи. "По нацпроекту мы ждем большое поступление - 720 средств реабилитации и собираем заявки, какое именно оборудование необходимо закупить", - отметила она.
В Татарстане "Школы ухода" открылись уже в 45 муниципальных образованиях республики
- Работать по системе долговременного ухода за маломобильными гражданами мы начали с 2019 года, - говорит замминистра труда и социальной защиты Юлия Абдреева. - Главная цель - добиться, чтобы пожилой человек или инвалид мог как можно дольше находиться в привычных для него домашних условиях. В этом случае большая нагрузка ложится на родственников. От мысли, что им придется ухаживать за родителями, бабушками или дедушками, у которых нарушены двигательные функции, а иногда и умственные способности, многие впадают в панику, потому что не знают, как правильно это делать. Теперь получить необходимые знания они могут в "Школах ухода", которые мы открыли на базе центров комплексного обслуживания населения. С начала года в них обучились уже 780 человек.
Для учебных кабинетов в республике закупили специализированное оборудование и приспособления, включая учебные тренажеры-манекены "Максим" и многофункциональные кровати, с помощью которых специалисты обучают родственников, как правильно накормить или помыть лежачего больного, пересадить или перевернуть его в кровати и при этом не надорвать себе спину. А заодно и объясняют, для чего нужны, к примеру, скользящие простыни, как пользоваться поясами для пересаживания и где их можно приобрести.
Кстати, родственники маломобильных граждан могут пройти обучающий курс на дому. Чаще всего такое желание изъявляют жители отдаленных сельских районов. В этом случае специалисты выезжают к ним сами и уже на месте объясняют правила ухода на дому, профилактику осложнений, методы самообслуживания и самоконтроля, дезинфекции, гигиенического ухода, правила питания и кормления. Специалисты также обучают граждан циклу общеукрепляющих упражнений.
Выросли горы
Два месяца назад в центре Кургана на свободном участке возле домов выросли... Уральские горы. Так местные жители назвали сквер с каменной горкой и водопадом.
- Это только маленький кусочек гор, - уточняет один из авторов произведения ландшафтного дизайна Виталий Филюшин. - Природный камень мы привезли действительно с Урала. Хотелось сделать так, чтобы все выглядело естественно.
Самая сложная работа была у художника Натальи Юдиной. Ей предстояло расположить камни так, чтобы они повторяли горный рельеф. Получилось.
Когда проект задумывался, жители просто хотели обустроить заросший бурьяном участок возле их домов. Просьба курганцев стала частью "Инициативного бюджета". По программе комфортной городской среды мэрия выделила на благоустройство территории 2,5 миллиона рублей. В подрядной организации оказались творческие люди: кроме дорожек из тротуарной плитки Андрей и Алена Олецкие предложили соорудить за свой счет каскадный водопад. На самой вершине внутри горы установили резервуар с водой. Оттуда вода ручейком сбегает по выступам между камнями в специальную чашу.
48-летний многодетный отец Алексей Черноскутов из Первоуральска Свердловской области одним из первых стал добровольцем. Уже более полугода в свободное время приезжает в штаб, чтобы получить дневную разнарядку: для кого купить продукты, кому доставить лекарства. Первоуральск хоть и невелик, но разбросан на двух берегах водохранилища. На визиты к землякам все чаще берет с собой старших сыновей.
- Благородное дело в рублях не измеряется, - говорит он. - Молодые и сильные сами могут о себе позаботиться, хотя, бывает, и им нужна помощь. Но вот пожилые, которым некому помочь, как они могут продержаться в эти трудные времена? Наверное, это и делает нас людьми, когда мы думаем не только о себе, но и о других.
У семьи Черноскутовых за год появилось около двух десятков постоянных подопечных: когда они звонят с просьбой о помощи на "горячий телефон" штаба волонтеров, просят прислать "нашего Алексея".
Идешь по улице и тебя переполняет радость
В городе-герое Волгограде отремонтировали три дороги в Центральном районе: на улицах Гастелло, Василевского и Рокоссовского. Если летчик Николай Гастелло никак не был связан со Сталинградом, то два маршала принимали деятельное участие в битве на Волге. И вот все улицы теперь в порядке. Отфрезеровали изношенную "дорожную одежду", уложили два новых слоя асфальтового покрытия, заменили бортовой камень.
В соседнем городе Волжском преобразилась улица 40 лет Победы. Свое название, как несложно догадаться, она получила в 1985 году. Помимо ремонта проезжей части на ней обновили тротуары для пешеходов, они приспособлены и для маломобильных групп населения, вынужденных передвигаться на коляске. Обустроена большая парковка. Расположенные вдоль улицы павильоны и магазины оформлены теперь в едином стиле. А на участке, где находится сразу несколько школ, организовано одностороннее движение транспорта, установлены дополнительные светофоры, дорожные знаки и нанесена разметка.
- Я рада заметным преобразованиям в Волжском, в том числе и тому, какими качественными становятся городские дороги. Теперь идешь по улице, названной в честь героя, и испытываешь чувство гордости, - говорит волжанка Вера Лазарева. - На улице 40 лет Победы жил мой папа, ветеран Великой Отечественной войны Павел Михайлович Малякин. Я часто бывала в его доме N 72. Мой отец всегда гордился тем, что жил именно на этой улице, названной в честь Великой Победы над фашистами.
Акцию поддержали и другие муниципалитеты Волгоградской области. Например, в мае отремонтировали улицу Победы и центральную площадь у парка Победы в станице Нехаевской. В городе Котельниково обновили улицу, названную в честь летчика-истребителя Михаила Баранова. Кстати, как отметили в областной администрации, улицы, носящие имена героев, ранее также приводили в порядок по федеральному дорожному проекту.
А в Ростовской области улица Победы в поселке Красный Колос дойдет теперь до поселка многодетных.
- Проект реконструкции улицы протяженностью около километра рассчитан на два года. Он предусматривает усиление дорожной конструкции, замену асфальтового покрытия, обустройство уличного освещения, строительство тротуаров с пандусами и тактильной плиткой для плоховидящих. А еще с "нуля" будут построены около 300 метров новой дороги, которая свяжет поселок с участками под застройку, выделенных для многодетных семей. Общая стоимость работ порядка 39 миллионов рублей, - рассказала "РГ" представитель администрации Аксайского района Юлия Фролова.
Поселок Красный Колос стал участником акции "Улицы Победы" не случайно. У него интересная история. Как рассказала заведующая поселковой библиотекой Светлана Кошевич, населенный пункт был образован в победном 1945-м, и тогда был сельскохозяйственной исправительной колонией НКВД. В 50-е годы Красный Колос стал опытным хозяйством Донского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства. В 1965 году в поселке появились первая асфальтированная дорога, газ, водопровод и электричество. А на улице Победы построили 20 новых домов, в которых живут сейчас 180 человек. Центральную площадь венчает памятник неизвестному солдату - на территории поселка при строительстве нашли останки шести советских солдат, павших в феврале 1943 года. Их имена установить не удалось, и они были захоронены в братской могиле. Сейчас на том месте стоит 76-мм пушка времен Великой Отечественной. В 90-е жизнь в Красном Колосе замерла. Дороги не строились, дома не ремонтировались, а люди стали потихоньку уезжать отсюда в поисках лучшей доли. Ситуация изменилась несколько лет назад, когда в поселке начали создаваться новые производственные предприятия и региональные власти выделили 250 гектаров земли для многодетных семей. Именно к их городку и будет продлена улица Победы.
До первого снега строители успешно завершили первый этап работ. В следующем году на улице Победы установят освещение, а также светофоры, пандусы и тактильную плитку, нанесут разметку. По планам реконструкция должна быть завершена в июле 2021 года, но строители и местные жители заявили: сделают все возможное, и реконструированная улица откроется ко Дню Победы.