В Ростове-на-Дону, Городе воинской славы, более сотни улиц и переулков названы в честь Великой Победы ее героев. Каждый день ростовчане ходят по улицам Еременко, Малиновского, Жукова, гуляют в парке имени Вити Черевичкина или сквере Сергея Тюленина... А самые широкие проспекты названы в честь юбилейных дат Победы. Сейчас все эти улицы приобретают красивый и ухоженный вид: отремонтирована проезжая часть, проложены тротуары, на газонах высажены цветы. По таким дорогам удобно ездить и просто гулять.