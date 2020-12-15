Какие профессии в России стали самыми востребованными в 2020 году

В ходе исследования рассматривались вакансии, размещенные с начала года. Анализ проводился с учетом синонимов в названии профессий.

Как отмечается, врачи оказались на четвертой строчке рейтинга, на пятой - бухгалтеры, далее в порядке убывания следуют менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

Московский топ-10 несколько отличается от общероссийского. Первые два места, как и в целом по России, здесь заняли менеджеры по продажам и инженеры, затем бухгалтера и водители, на шестом месте менеджеры по работе с клиентами. Остальные места в столичном рейтинге занимают профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня: на пятой позиции находятся программисты, на местах с седьмого по десятое разместились юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры.