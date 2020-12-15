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15.12.2020 14:53
Рубрика: Общество

Какую музыку родители чаще всего включают своим детям

Текст: Мария Шепталова

Пандемия вынудила людей проводить больше времени дома с семьей. И это сразу же сказалось на музыкальных предпочтениях родителей по всему миру, которые стали чаще загружать музыку из раздела "Для всей семьи". Музыкальный стриминговый сервис Spotify выяснил, какую музыку включали своим детям родители в России.

Фото: iStock
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Лидирующие строчки заняли саундтреки к популярным мультфильмам. Топ возглавили композиции к мультфильму "Холодное сердце 2": "Вновь за горизонт" в исполнении AURORA и Анны Бутурлиной и "Отпусти и забудь", которую также исполнила Бутурлина.

В тройку попала и композиция "Круг жизни" Дарьи Антонюк из фильма "Король Лев", которая с небольшим перевесом опередила песню "На путь воина встаю" от Manizha, прозвучавшую в кинокартине "Мулан".

Замыкает топ песня "Небо" от Виктории Дайнеко из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история".

И еще одно неожиданное открытие этого года - еще большей популярностью у родителей по всему миру стали пользоваться музыка и звуки, помогающие детям уснуть. Если верить пользователям Spotify, то наибольшим успокаивающим и усыпляющим эффектом обладает трек Soft Brown Noise, напоминающий приглушенный звук работающего фена.

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