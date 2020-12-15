Распоряжение главы Республики Карелия от 11 декабря 2020 года № 764-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006), с изменением, внесенным распоряжением Главы Республики Карелия от 11 декабря 2020 года № 761-р, следующие изменения:

1) пункт 7.4 признать утратившим силу;

2) в пункте 7.51:

первое предложение абзаца четвертого дополнить словами "; 31 декабря 2020 года запретить посещение мест приобретения товаров, работ и услуг, за исключением мест уличной торговли для приобретения товаров на открытом воздухе";

абзац девятый после слов "почтовых услуг," дополнить словами "а также государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия";

3) пункт 9 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) рекомендовать произвести выплату заработной платы (оплату труда) работникам за декабрь 2020 года до 25 декабря 2020 года.";

4) пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

"9.3. Руководителям религиозных организаций и религиозных групп в целях посещения гражданами объектов (территорий) религиозных организаций и религиозных групп обеспечить соблюдение следующих условий:

обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок) лицами, посещающими религиозные организации;

использование средств индивидуальной защиты (масок) священнослужителями, в том числе во время таинства исповеди;

соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций и религиозных групп с нанесением соответствующей разметки;

ограничение участия в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, проводимых в помещениях религиозных организаций и религиозных групп, лиц старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, с рекомендацией проведения таких мероприятий на дому;

соблюдение иных мер (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов);

проведение разъяснительной работы с населением.

Рекомендовать руководителям религиозных организаций и религиозных групп организовать онлайн-трансляции богослужений и праздничных служб.";

5) абзацы второй, третий пункта 11.23 признать утратившими силу;

6) в абзацах третьем, четвертом подпункта 1, абзацах втором, третьем подпункта 2 пункта 11.27 слово "осенних" исключить;

7) в пункте 11.10:

подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, увеличить в декабре 2020 года время работы торговых объектов;";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, обеспечить:

установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);

работу персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), а также работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями;

вход и нахождение посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), за исключением времени употребления ими пищи и напитков;

проведение санитарной обработки столов и подносов с применением дезинфицирующих средств после каждого посетителя;

социальное дистанцирование не менее 1,5 метра между посетителями;

не более 5 (включительно) посадочных мест за одним столом;

расстояние между столами не менее 1,5 метра в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между ними;

около нее мест для сидения либо обслуживания через нее, в кассовой зоне, а также зоне выдачи продуктов питания и напитков посетителям;

размещение информации об обязательности нахождения посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), за исключением времени употребления ими пищи и напитков, а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.

Запретить курение посредством кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, запретить ее осуществление с 23:00 до 06:00 часов местного времени, за исключением осуществления такой деятельности в объектах дорожного сервиса, на железнодорожных вокзалах (железнодорожных станциях), автовокзалах (автостанциях), в аэропорту "Петрозаводск", в помещениях работающих в указанное время предприятий (организаций) исключительно в отношении работников данных предприятий (организаций), а также оказания услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Данный запрет не распространяется на объекты общественного питания, расположенные в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, 31 декабря 2020 года до 00:00 часов и 1 января 2021 года до 23:00 часов в целях обслуживания постояльцев, проживающих в них.

Запретить организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, осуществлять иную деятельность (развлекательную, танцевальную) в местах предоставления продуктов питания и напитков посетителям, за исключением музыкального (инструментального, вокального) сопровождения непосредственно музыкантами, певцами. Данный запрет не распространяется на деятельность артистов, ведущих организованную в объектах общественного питания, расположенных в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, 31 декабря 2020 года до 00:00 часов и 1 января 2021 года до 23:00 часов, при условии соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) при общении с посетителями.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, в торговых центрах (комплексах), где посетителям предлагаются услуги сразу нескольких таких организаций (ресторанные дворики, фуд-корты, фуд-плейсы), обеспечить:

в зале для посетителей отдельные посадочные зоны каждой такой организации;

не менее 4 кв. метров площади зала на каждого посетителя, в котором расположены указанные организации, с осуществлением контроля за наполняемостью зала;

расстояние между столами не менее 1,5 метра в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между ними;

установление защитных экранов (перегородок) в зоне обслуживания, кассовой зоне, а также зоне выдачи продуктов питания и напитков посетителям;

установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) возле каждой такой организации;

проводить санитарную обработку столов и подносов с применением дезинфицирующих средств после каждого посетителя.";

8) пункт 11.24 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) осуществляющим проведение театрально-концертных мероприятий, деятельность в области демонстрации кинофильмов, являющимся музеями, приостановить на территории Республики Карелия с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года обслуживание посетителей - физических лиц. Указанное не распространяется на осуществление деятельности на открытом воздухе.";

9) пункт 11.25 признать утратившими силу;

10) в абзаце восемнадцатом подпункта 2 пункта 11.27 слова "до 15 декабря 2020 года" заменить словами "до 15 января 2021 года".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







