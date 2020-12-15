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15.12.2020 02:38
Рубрика: В мире

Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков

Фото: AFP/DAVID GANNON Фото: AFP/DAVID GANNON
Фото: AFP/DAVID GANNON

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон считает, что коллегию выборщиков, которая выбирает американского президента, следует упразднить. Об этом она написала в своем Twitter.

Фото: Reuters
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"Я считаю, что мы должны избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности", - подчеркнула Клинтон, отметив, что пока коллегия выборщиков существует, она "с гордостью отдала свой голос за Джо Байдена и Камалу Харрис". Напомним, что Клинтон стала членом коллегии выборщиков в штате Нью-Йорк.

В США получение большего числа голосов избирателей не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми. Так, на выборах в 2016 году Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков (у Клинтон - 227). При этом его соперница получила почти на три миллиона голосов избирателей больше. После выборов Клинтон активно выступала за то, чтобы избавиться от института коллегии выборщиков.

В мире США Хиллари Клинтон Выборы президента США-2020

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