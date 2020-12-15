Колесников побил еще один рекорд на 100-метровке на спине

Двукратный чемпион мира по плаванию на "короткой" воде Климент Колесников установил новый национальный рекорд на дистанции 100 метров на спине в первый день чемпионата России по плаванию, который проходит в 25-метровом бассейне в Санкт-Петербурге.

После тренировок на самоизоляции и вынужденной паузы в сезоне Климент Колесников смог набрать отличную форму. Фото: РИА Новости

В полуфинальном заплыве Колесников показал время 48,63 секунды, улучшив собственное достижение (48,82). Это время очень близко к тем результатам, которые Климент выдал в конце ноября на Международной лиге плавания в Будапеште. Именно там многие лидеры нашей сборной смогли наконец посоревноваться с ведущими зарубежными пловцами после возобновления сезона. Так вот Колесников проплыл дистанцию 100 м на спине на первом этапе комбинированной эстафеты быстрее рекорда мира - 48,58 секунды. Сейчас эти цифры находятся в статусе ожидания утверждения.

Мы вправе ожидать, что турнир в Санкт-Петербурге пройдет на хороших скоростях, ведь там выступят чемпион и рекордсмен мира Антон Чупков, призеры Олимпийских игр Евгений Рылов, Сергей и Анастасия Фесиковы, призеры чемпионатов мира Владислав Гринев, Кирилл Пригода и другие.

Жаль, что их не будут подгонять трибуны: соревнования из-за пандемии коронавируса проведут без зрителей. Но у наших спортсменов в любом случае будет сильная мотивация - проверить себя перед стартом олимпийского сезона, наметить подготовку к отбору, который состоится на чемпионате России в апреле 2021 года. Об этой важной цели напомнил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

У Климента Колесникова есть рекорд мира в 50-метровом бассейне, теперь он разгоняется в "короткой" воде

- В этом году обстановка непростая. Чтобы рассредоточить потоки, минимизировать присутствие спортсменов, которые уже закончили заплыв или ожидают своих дистанций, был составлен специальный график входа на объект. Считаю, что все восприняли это адекватно, - приводит слова Сальникова пресс-служба ВФП. - Такие требования не добавляют положительного эмоционального фона. Надеюсь, в будущем мы вернемся к формату, когда соревнования по плаванию - это настоящий спортивный праздник, и все получают удовольствие - и зрители, и спортсмены. Сейчас главное - поставить еще одну контрольную точку по подготовке спортсменов, чтобы вовремя скорректировать тренировочный процесс и чтобы к отбору в апреле все смогли подойти в максимально боевой форме и пробиться в команду.